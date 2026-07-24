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Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, Ferrari, Australia, 2026

Fans gaan los: grote speculatie over zwangerschap vrouw Leclerc na entree in Hongarije

Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux, Ferrari, Australia, 2026 — Foto: © IMAGO

Fans gaan los: grote speculatie over zwangerschap vrouw Leclerc na entree in Hongarije

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Charles Leclerc lijkt voor de eerste keer vader te worden. Alexandra Leclerc, de kersverse vrouw van de 28-jarige Ferrari-coureur, verscheen vrijdag met een duidelijk gegroeide buik in de paddock van de Hungaroring. De beelden van de zwangere verschijning in Hongarije zorgen momenteel voor een ware storm aan reacties op het sociale mediaplatform X.

In een video die razendsnel het internet over gaat, is te zien hoe de partner van de coureur door de Formule 1-paddock wandelt. Gekleed in een lange, lichtblauwe jurk met een wit patroon en witte sandalen, trekt zij de aandacht van diverse fotografen en omstanders. Aan een rode riem leidt ze hondje Leo, maar het ding wat het meest is opgevallen bij omstanders, is de ogenschijnlijk gegroeide buik van Leclerc zijn vrouw.

Fans raken niet uitgepraat

De opvallende beelden uit de paddock hebben de geruchtenmolen onmiddellijk in de hoogste versnelling gezet. Op X buitelen de supporters over elkaar heen om het vermeende nieuws te bespreken en de gegroeide buik van de brunette te analyseren. Waar de focus normaal gesproken op de rondetijden ligt, gaat men online nu volledig los over de mogelijke gezinsuitbreiding van de Monegask. Een officiële bevestiging vanuit het stel is er voorlopig echter nog niet.

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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