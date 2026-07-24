Aston Martin heeft voor de Grand Prix van Hongarije een omvangrijk updatepakket meegenomen in de hoop het tij te keren. De Britse renstal kent een moeizame seizoensstart en bezet momenteel met slechts één punt de voorlaatste plaats in het constructeurskampioenschap. Teambaas Mike Krack stelt dat het team met de vernieuwde wagen maar één doel voor ogen heeft: de aansluiting vinden met de rest van het veld.

Het team heeft op de Hungaroring een vrijwel volledige 'B-spec' van de AMR26 geïntroduceerd. Bij de internationale autosportbond zijn wijzigingen op zestien verschillende gebieden doorgegeven, waaronder een compleet nieuwe vloer, een nieuwe voorvleugel en aangepaste sidepods. Ook is het chassis lichter gemaakt en is er een nieuwe versnellingsbak gemonteerd om de aerodynamische efficiëntie te vergroten.

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Krack wil weer racen

Na de tegenvallende prestaties in de eerste seizoenshelft benadrukt Krack dat het roer om moet. "We willen het tij keren", stelt de topman. "Voor ons is het belangrijkste dat we weer gaan racen. Wat we de afgelopen evenementen niet gedaan hebben. Het was heel moeilijk om het middenveld bij te houden. En wat het ook gaat brengen, ik denk dat racen het belangrijkste is voor iedereen", aldus Krack.

De hoop is dat de renstal van eigenaar Lawrence Stroll hiermee de weg omhoog inzet. De lange periode van stilstand is volgens Krack in ieder geval afgesloten. "De periode die we nu hadden zonder updates gedurende heel lange tijd, is nu voorbij. Dus het ziet er goed uit voor de toekomst. En we kijken allemaal gewoon uit naar Boedapest om te zien wat we hebben", vertelt hij.

Valse start in Hongarije

Toch verliep de eerste kennismaking met de zwaar vernieuwde bolide vandaag allesbehalve vlekkeloos. Tijdens de eerste vrije training veroorzaakte Lance Stroll een rode vlag door zijn Aston Martin met een defecte achterwielophanging langs de baan te parkeren. De Canadees sloot de sessie af op een eenentwintigste plaats, terwijl teamgenoot Fernando Alonso niet verder kwam dan een tijd in het lage middenveld. De formatie heeft nog tot de kwalificatie van zaterdagmiddag de tijd om de problemen op te lossen en de potentie van het nieuwe pakket te benutten.

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