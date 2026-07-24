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Verstappen

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije: mis niks vanaf de Hungaroring

Verstappen — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije: mis niks vanaf de Hungaroring

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Hongarije is deze vrijdag losgebarsten met de eerste vrije training en inmiddels is het tijd voor de tweede sessie van de dag, waarin de coureurs en teams de boel hopen te gaan finetunen richting de zaterdag met de kwalificatie op het programma. Mis vanaf 17:00 uur niks in onderstaand liveblog vanaf de Hungaroring.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije

Sorteer op:

30m geleden

18:02

Daar is de vlag!

Met een hoop long runs op het einde zagen we weinig verbeteringen meer op het asfalt. Het betekent dat Hamilton voor Leclerc de sessie als snelste afsluit. Norris wordt 3e, voor Verstappen en Russell. Een moeilijke sessie voor kampioenschapsleider Antonelli: hij komt niet verder dan P13. Daarmee sluiten we dit liveblog en zien we je morgen weer terug voor VT3 en de kwalificatie!

34m geleden

17:57

Ferrari-feestje voorlopig in Boedapest

46m geleden

17:45

Hamilton nu naar snelste tijd

De zevenvoudig wereldkampioen rijdt de tijd van Leclerc eraf en klokt een 1:18.729. Ondertussen zien we Kimi Antonelli een flinke lock-up beleven en lijkt Verstappen iets geraakt te hebben met zijn Red Bull. De voorvleugel ziet er volgens Lambiase echter prima uit.

1u geleden

17:42

Leclerc naar snelste tijd

De Ferrari-coureur, heel het weekend al snel voorlopig, gaat met een 1:18.877 naar de voorlopig snelste tijd.

1u geleden

17:36

De crash van Colapinto in beeld

1u geleden

17:36

We zijn weer onderweg 🟢

Coureurs weer onderweg, we hebben nog iets minder dan een half uur te rijden.

1u geleden

17:28

Crash voor Colapinto!

De Alpine-rijder is zijn wagen verloren en staat met een volledig kapotte achterkant in de bandenstapel! Rode vlag hangt uit.

1u geleden

17:25

Norris nu naar P1

De regend wereldkampioen rijdt de snelste tijd op de klokken met de softs en gaat naar een 1:19.228. Verstappen volgt - eveneens met de softs onder de wagen geschroefd - en moet twee tienden toegeven op de Brit.

1u geleden

17:24

Mercedes komt nog niet in het stuk voor

Ook in de eerste training had Russell moeite om de Ferrari's en Verstappen bij te houden en voorlopig in VT2 is het niet anders voor de constructeursleider. Russell staat op acht tienden van Hamilton, terwijl Antonelli niet verder komt dan een 1:20.693.

1u geleden

17:17

De huidige top vijf in Hongarije

1u geleden

17:11

Veel coureurs hebben moeite

Het blijkt moeilijk om binnen de lijntjes te kleuren voor de coureurs en we zien om de haverklap mensen moeite hebben over het asfalt te gaan en op de baan te blijven.

1u geleden

17:07

Eerste tijden druppelen binnen

De coureurs die op de baan zijn, zitten voorlopig op verschillende programma's. Het grootste deel van het veld staat op de medium, maar ook de harde banden worden gebruikt. Voorlopig zijn het wederom de Ferrari's die op kop gaan, met Hamilton als snelste: 1:19.648.

1u geleden

17:05

Stroll gaan we niet zien ❌

Slecht nieuws voor Aston Martin en Lance Stroll. De Canadees viel in de eerste vrije training al uit en inmiddels heeft het team bevestigd dat we de Canadees vandaag niet meer in actie gaan zien. 

1u geleden

17:02

We zijn los!

Lichten op groen en de sessie is van start op de Hungaroring.

2u geleden

16:55

Iedereen terug in de wagen

Over enkele minuten gaan we van start gaan met de tweede training en dit keer zullen sommige rijders - na het afstaan van de wagens voor de rookietests - instappen voor hun eerste kilomets. Het gaat om Oliver Bearman, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Valtteri Bottas en ten slotte Franco Colapinto.

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