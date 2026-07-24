Met een hoop long runs op het einde zagen we weinig verbeteringen meer op het asfalt. Het betekent dat Hamilton voor Leclerc de sessie als snelste afsluit. Norris wordt 3e, voor Verstappen en Russell. Een moeilijke sessie voor kampioenschapsleider Antonelli: hij komt niet verder dan P13. Daarmee sluiten we dit liveblog en zien we je morgen weer terug voor VT3 en de kwalificatie!