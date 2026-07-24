LIVE (gesloten) | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije: mis niks vanaf de Hungaroring
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije: mis niks vanaf de HungaroringMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Hongarije is deze vrijdag losgebarsten met de eerste vrije training en inmiddels is het tijd voor de tweede sessie van de dag, waarin de coureurs en teams de boel hopen te gaan finetunen richting de zaterdag met de kwalificatie op het programma. Mis vanaf 17:00 uur niks in onderstaand liveblog vanaf de Hungaroring.
LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Hongarije
Daar is de vlag!
Met een hoop long runs op het einde zagen we weinig verbeteringen meer op het asfalt. Het betekent dat Hamilton voor Leclerc de sessie als snelste afsluit. Norris wordt 3e, voor Verstappen en Russell. Een moeilijke sessie voor kampioenschapsleider Antonelli: hij komt niet verder dan P13. Daarmee sluiten we dit liveblog en zien we je morgen weer terug voor VT3 en de kwalificatie!
Ferrari-feestje voorlopig in Boedapest
Hamilton nu naar snelste tijd
De zevenvoudig wereldkampioen rijdt de tijd van Leclerc eraf en klokt een 1:18.729. Ondertussen zien we Kimi Antonelli een flinke lock-up beleven en lijkt Verstappen iets geraakt te hebben met zijn Red Bull. De voorvleugel ziet er volgens Lambiase echter prima uit.
Leclerc naar snelste tijd
De Ferrari-coureur, heel het weekend al snel voorlopig, gaat met een 1:18.877 naar de voorlopig snelste tijd.
De crash van Colapinto in beeld
We zijn weer onderweg 🟢
Coureurs weer onderweg, we hebben nog iets minder dan een half uur te rijden.
Crash voor Colapinto!
De Alpine-rijder is zijn wagen verloren en staat met een volledig kapotte achterkant in de bandenstapel! Rode vlag hangt uit.
Norris nu naar P1
De regend wereldkampioen rijdt de snelste tijd op de klokken met de softs en gaat naar een 1:19.228. Verstappen volgt - eveneens met de softs onder de wagen geschroefd - en moet twee tienden toegeven op de Brit.
Mercedes komt nog niet in het stuk voor
Ook in de eerste training had Russell moeite om de Ferrari's en Verstappen bij te houden en voorlopig in VT2 is het niet anders voor de constructeursleider. Russell staat op acht tienden van Hamilton, terwijl Antonelli niet verder komt dan een 1:20.693.
De huidige top vijf in Hongarije
Veel coureurs hebben moeite
Het blijkt moeilijk om binnen de lijntjes te kleuren voor de coureurs en we zien om de haverklap mensen moeite hebben over het asfalt te gaan en op de baan te blijven.
Eerste tijden druppelen binnen
De coureurs die op de baan zijn, zitten voorlopig op verschillende programma's. Het grootste deel van het veld staat op de medium, maar ook de harde banden worden gebruikt. Voorlopig zijn het wederom de Ferrari's die op kop gaan, met Hamilton als snelste: 1:19.648.
Stroll gaan we niet zien ❌
Slecht nieuws voor Aston Martin en Lance Stroll. De Canadees viel in de eerste vrije training al uit en inmiddels heeft het team bevestigd dat we de Canadees vandaag niet meer in actie gaan zien.
We zijn los!
Lichten op groen en de sessie is van start op de Hungaroring.
Iedereen terug in de wagen
Over enkele minuten gaan we van start gaan met de tweede training en dit keer zullen sommige rijders - na het afstaan van de wagens voor de rookietests - instappen voor hun eerste kilomets. Het gaat om Oliver Bearman, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Valtteri Bottas en ten slotte Franco Colapinto.
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