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Verstappen after podium at Spa-Francorchamps

Verstappen denkt wel eens aan GT3 in Formule 1-cockpit: "Nadenken over mogelijkheden"

Verstappen after podium at Spa-Francorchamps — Foto: © IMAGO

Verstappen denkt wel eens aan GT3 in Formule 1-cockpit: "Nadenken over mogelijkheden"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen is tijdens Formule 1-races in zijn hoofd regelmatig bezig met zaken die niets met de koningsklasse te maken hebben. De viervoudig wereldkampioen onthult dat hij tijdens het besturen van zijn eigen bolide nadenkt over de afstelling van de auto's in zijn eigen GT3-team.

Dat laat de coureur van Red Bull Racing weten in een kort interview met beIN SPORTS. Tijdens een persmoment kreeg de Nederlander de vraag wat de meest willekeurige gedachte is die hij ooit heeft gehad tijdens het racen. De 28-jarige coureur hoefde daar niet lang over na te denken. "Mijn gedachten gaan waarschijnlijk over hoe ik mijn GT-auto ga afstellen, de GT3-auto die op hetzelfde moment racet als ik", aldus Verstappen lachend.

Nadenken over mogelijkheden

Het is algemeen bekend dat de coureur een grote passie heeft voor andere raceklassen, maar dat dit zover gaat dat hij er tijdens een Grand Prix mee bezig is, is opvallend. Verstappen legt uit dat hij de verrichtingen van zijn eigen renstal nauwlettend volgt, zelfs vanuit de cockpit van zijn RB22. "Dus als ik aan het rijden ben en zij zijn aan het racen, hoor ik hun beperkingen en soms denk ik na over wat er mogelijk is", verklaart Nederlander.

Passie voor GT3-project

Het GT3-project waar de rijder aan refereert, Verstappen.com Racing, heeft in het seizoen 2026 een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt. De renstal maakte de overstap naar materiaal van Mercedes-AMG en komt onder meer uit in de Pro-klasse van de GT World Challenge Europe. Daar werkt het team samen met 2 Seas Motorsport, terwijl in de DTM en de Sprint Cup wordt gereden met Ferrari's in samenwerking met Emil Frey Racing. Verstappen is zelf ook actief achter het stuur van het GT3-materiaal; zo nam hij eerder dit jaar nog deel aan de 24 uur van de Nürburgring in een Mercedes-AMG GT3.

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