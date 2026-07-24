Kelly Piquet ligt momenteel onder vuur op sociale media vanwege vermeende hypocrisie rondom haar maatschappelijke standpunten. Een roddelaccount op Instagram beweert dat de vriendin van Max Verstappen zich online profileert als activist, maar in haar privéleven banden onderhoudt met kringen rondom Donald Trump en de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Of de harde beschuldigingen aan het adres van de Braziliaanse volledig gegrond zijn, blijft in de online discussie echter nog de vraag.

De discussie werd aangewakkerd door een uitgebreide post over de publieke uitingen van Piquet. De beheerder van de pagina prijst in eerste instantie haar inzet. "Ik ben enorm dankbaar dat Kelly Piquet haar platform gebruikt om mensen te onderwijzen en bewustzijn te creëren voor verschillende sociale doelen, vooral omdat ze een van de weinige huidige WAGs is die bereid is om naar voren te stappen en dat te doen", zo klinkt het. Toch plaatst het account direct daarna een kritische kanttekening bij de geloofwaardigheid van haar acties. "Het is moeilijk om niet het gevoel te hebben dat haar 'activisme' performatief is als ik haar het ene zie doen, en vervolgens iets anders zie doen dat alles lijkt te promoten wat ze beweert af te keuren", valt er in het bericht te lezen.

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De familie Trump

Een van de voornaamste pijlers van de kritiek richt zich op de houding van Piquet tegenover de familie Trump. De Braziliaanse sprak zich eind vorig jaar nog fel uit tegen het beleid van de Amerikaanse politicus, waarbij ze zijn plannen voor olieboringen in Alaska verwoestend noemde en wees op menselijke hebzucht. Volgens het roddelaccount deelt ze veel berichten waarin Trump wordt veroordeeld, terwijl de helft van haar vrienden tegelijkertijd zou omgaan met zijn dochter Ivanka. Uit recente gegevens blijkt overigens dat er geen publiek bewijs of foto's zijn van Piquet zelf met Ivanka Trump of haar directe sociale kring in de afgelopen anderhalf jaar; hun laatste bekende ontmoeting vond plaats tijdens de Grand Prix van Miami in mei 2024.

Banden met Bolsonaro

Daarnaast wordt de link met Jair Bolsonaro aangehaald. De familie Piquet onderhoudt nog altijd nauwe en controversiële banden met de voormalige president van Brazilië. Zo kreeg haar vader Nelson Piquet in oktober vorig jaar nog toestemming van het Braziliaanse Hooggerechtshof om Bolsonaro te bezoeken tijdens diens huisarrest. Op Instagram wordt de partner van de Red Bull Racing-coureur verweten dat zij in mei van dit jaar pro-Bolsonaro-accounts is gaan volgen. Ook haar recente verschijning in de podcast 'Not Alone' van Valeria Lipovetsky op 8 juli roept online weerstand op, omdat Lipovetsky door het account wordt bestempeld als een uitgesproken zionist. Dit staat volgens critici haaks op de uitspraken van Piquet in de zomer van vorig jaar, toen zij de situatie in Gaza expliciet een genocide noemde en opriep tot een staakt-het-vuren. In de post wordt Piquet ook nog verweten om een aantal beruchte zionisten te volgen en om te gaan met personen die er nogal wat transfobe ideeën op nahouden.

Roep om verantwoording

De roep om de Braziliaanse ter verantwoording te roepen kwam deels vanuit de volgers van het roddelkanaal zelf. De beheerder gaf aan overspoeld te worden met reacties van mensen die vroegen waarom er nooit iets over Piquet werd geplaatst. "Mensen hebben in mijn berichten gehuild met de vraag waarom ik nooit over Kelly post", aldus het account, dat benadrukt dat zij comfort en gemak moet loslaten als zij serieuzer genomen wil worden. Hoewel de meningen in de reacties onder de post verdeeld zijn over de vraag of ze daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden kan worden voor de acties van haar vrienden en familie, werpt de samenstelling van beweringen een schaduw over haar recente inzet voor het milieu en tegen sociale ongelijkheid. "Ik heb nog nooit iemand zo hypocriet gezien", schrijft iemand. "Ze is niet slim en haar reposts zijn overduidelijk bedoeld om medelijden op te wekken. Het kan haar niets schelen. Je moet haar betalen. Ik snap nog steeds niet waarom Max ervoor koos om met haar samen te zijn, ze is zo hersenloos en doet alsof", besluit een ander.

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