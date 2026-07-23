Verstappen praat nog eens over toekomst: 'Red Bull voelt als een tweede familie'
Verstappen praat nog eens over toekomst: 'Red Bull voelt als een tweede familie'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen benadrukt dat hij momenteel goed op zijn plek zit bij Red Bull Racing en verwijst de geruchten over een mogelijk vertrek naar het rijk der fabelen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat zijn focus volledig ligt op het verbeteren van de huidige bolide, aangezien de renstal dit seizoen een moeizame periode doormaakt.
De toekomst van de coureur houdt de gemoederen in de Formule 1-paddock al enige tijd bezig. Hoewel zijn contract bij de Oostenrijkse renstal nog doorloopt tot en met eind 2028, is er door de tegenvallende resultaten in de eerste seizoenshelft een prestatieclausule geactiveerd. Omdat de Limburger momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, heeft hij formeel de optie om het team aan het einde van het jaar te verlaten. Hierdoor doken er recente geruchten op over een mogelijke overstap naar McLaren, terwijl eerdere speculaties over Mercedes naar de achtergrond zijn verdwenen.
Geen sprake van een vertrek
Verstappen zelf houdt zich echter niet bezig met een transfer naar een andere werkgever. "Ik voel me goed hier. Red Bull Racing is als een tweede familie voor mij", aldus de Nederlander over zijn huidige situatie. Volgens de kopman van Red Bull is er dan ook geen reden voor speculatie over zijn toekomst in de sport. "Verder heb ik er niets op te zeggen, omdat er niks speelt", zo herhaalt hij nog maar eens, net als vorige week in België. "Ik richt me op het meeste uit de auto halen en dat is al ingewikkeld genoeg", legt de coureur uit. Het team uit Milton Keynes, dat momenteel vierde staat in het constructeurskampioenschap, wacht dit seizoen nog altijd op de eerste overwinning. "We proberen weer in een positie te komen om races te kunnen winnen", vertelt hij.
Opwaartse trend
Toch ziet de viervoudig wereldkampioen licht aan het einde van de tunnel, mede dankzij zijn tweede plaats tijdens de Grand Prix van Oostenrijk eind juni. "Daar zaten we al dichtbij in Oostenrijk, maar hopelijk gaat dat vaker gebeuren", blikt hij terug op dat raceweekend. Ondanks de interne onrust en het vertrek van sleutelfiguren zoals Adrian Newey, blijft Verstappen hoopvol over de ontwikkelingen onder leiding van de nieuwe teambaas Laurent Mekies. "We zitten in een opwaartse trend en dat is goed om te zien", besluit de Limburger.
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