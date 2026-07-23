'Onmogelijke' Red Bull-eisen Verstappen uitgelekt, Nederlander praat over zijn toekomst | GPFans Recap

Het is raceweek, want aankomend weekend vindt de laatste wedstrijd voor de zomerstop plaats. In aanloop naar die race is er op de mediadag weer een hoop nieuws naar buiten gekomen en de meest gelezen verhalen vind je terug in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van Hongarije is op donderdag losgebarsten vlakbij Boedapest en zoals altijd was het op de donderdag tijd voor de coureurs om te verschijnen voor de traditionele mediadag. Voor Max Verstappen was het - zoals hij inmiddels gewend is - zo dat de focus weer eens op twee specifieke onderwerpen lag: zijn toekomst en de 2026-reglementen. Ondertussen was er ook onder meer goed nieuws voor George Russell, waar de problemen aan zijn wagen verholpen zouden moeten zijn door een vondst van het team van Mercedes.

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'Red Bull-kopstuk zet streep door transfer naar Williams na goedkeuring van Max Verstappen'

Max Verstappen heeft naar verluidt de opvolger van race-engineer Gianpiero Lambiase al aangewezen. Tom Hart leek in eerste instantie onderweg te zijn naar Williams, maar lijkt nu de nieuwe rechterhand van de Nederlander te gaan worden.Het hele artikel lezen over Tom Hart die bij Red Bull lijkt te blijven? Klik hier!

Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft Max Verstappen weinig andere opties dan bij Red Bull Racing te blijven, tenzij er een ruildeal met Oscar Piastri plaatsvindt. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen in een luxepositie verkeert om een astronomisch salaris te eisen, maar dat de deuren bij andere topteams in principe gesloten zijn. Dat laat hij weten in gesprek met Latest Betting Sites. Het hele artikel lezen over de uitspraken van Riccardo Patrese? Klik hier!

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'Mercedes vindt diep in code wagen Russell oorzaak van België-problemen'

Het Formule 1-team van Mercedes heeft in de aanloop naar de Grand Prix van Hongarije aanpassingen doorgevoerd aan de software van de krachtbron. Hiermee hoopt de Duitse renstal een probleem te verhelpen dat aan het licht kwam 'diep in de code' van de auto van George Russell, zo meldt The Race. Het hele artikel lezen over de vermeende opgeloste problemen bij Mercedes? Klik hier!

Verstappen praat nog eens over toekomst: 'Red Bull voelt als een tweede familie'

Max Verstappen benadrukt dat hij momenteel goed op zijn plek zit bij Red Bull Racing en verwijst de geruchten over een mogelijk vertrek naar het rijk der fabelen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat zijn focus volledig ligt op het verbeteren van de huidige bolide, aangezien de renstal dit seizoen een moeizame periode doormaakt. Het hele artikel lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier!

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Verstappen laat zich toch weer gaan over regels: 'Je kunt geen verschil maken'

Max Verstappen is de aanhoudende problemen met de nieuwe Formule 1-reglementen meer dan beu. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de huidige generatie auto's onnatuurlijk aanvoelt en dat het te ingewikkeld is geworden om het verschil te maken op de baan. Het hele artikel lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier!

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