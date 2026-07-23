Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft Max Verstappen weinig andere opties dan bij Red Bull Racing te blijven, tenzij er een ruildeal met Oscar Piastri plaatsvindt. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen in een luxepositie verkeert om een astronomisch salaris te eisen, maar dat de deuren bij andere topteams in principe gesloten zijn. Dat laat hij weten in gesprek met Latest Betting Sites.

De toekomst van de Nederlander is momenteel het onderwerp van aanhoudende speculatie. Hoewel zijn contract doorloopt tot en met 2028, zou hij door een prestatieclausule na de zomerstop kunnen vertrekken omdat hij momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap. Verstappen verdient naar schatting al zo'n zeventig miljoen dollar per jaar aan basissalaris, maar volgens Patrese lopen er momenteel zware onderhandelingen over de voorwaarden om hem langer aan boord te houden.

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Red Bull en Hadjar presteren naar behoren

Ondanks de balansproblemen van de RB22 dit seizoen, ziet Patrese geen dwingende reden voor een vertrek. Tijdens de recente Grand Prix van België eindigde Verstappen als derde. "Eerlijk is eerlijk, Red Bull is nu niet zo slecht", stelt Patrese. "De motor is sterk, Max zit er altijd bij in de kwalificatie en we weten allemaal hoe goed hij is in het vinden van oplossingen. En hij stond weer op het podium op Spa". Daarnaast wijst de oud-coureur op de prestaties van Isack Hadjar, die dit jaar het stoeltje van Yuki Tsunoda overnam en in België knap als zesde over de streep kwam vanaf de eenentwintigste startplek. "Uiteindelijk heeft Red Bull Hadjar, die goed werk levert", aldus Patrese.

Ruildeal met Piastri

Als Verstappen toch zou vertrekken, ziet Patrese slechts één realistische route: een stoeltjesruil met Oscar Piastri. De Australiër staat momenteel zesde in de WK-stand, net voor Verstappen. "Piastri versloeg, zoals we zagen, regelmatig de wereldkampioen, Norris, aan het begin van vorig jaar", blikt Patrese terug op de onderlinge strijd bij McLaren. "Lando was nergens tegen Piastri. Dus ik denk dat Piastri ook een leider van een team kan zijn, en een goede nummer één". Volgens Patrese hoeft Red Bull niet bang te zijn voor twee kapiteins op een schip als ze een topcoureur naast Verstappen of als zijn vervanger zetten. "Maar de allerbeste coureurs maakten zich nooit zorgen over het niet zijn van de nummer één. Ze wisten dat ze dat waren. En als we het hebben over een uitstekende kampioen die in een andere divisie speelt, die hebben een sterker hoofd".

Astronomische salariseisen

Omdat Red Bull zijn stercoureur absoluut niet kwijt wil, verwacht Patrese dat het management van de coureur de hoofdprijs vraagt. "Ik weet zeker dat Max Verstappen en Red Bull elke dag praten", vervolgt hij. "Ik begrijp dat als hij wil blijven en als Red Bull wil dat hij blijft, ze veel meer geld moeten betalen, omdat hij om iets ongelooflijks heeft gevraagd in een nieuw contract. Ik weet het niet, veel meer dan wat hij nu verdient. Maar hij is in de positie waarin hij dit soort dingen kan vragen".

'Max kan spelletjes spelen'

Hoewel Verstappen onlangs aangeaf het huidige seizoen sowieso bij de renstal af te maken, sluit Patrese niet uit dat er op de achtergrond flink geflirt wordt met de concurrentie. "Niemand bij Red Bull wil natuurlijk dat hij vertrekt, dus Max kan spelletjes spelen met andere teams omdat hij in zo'n sterke positie zit", stelt de Italiaan. "Hij praat de hele tijd met mensen, hij praat met iedereen, inclusief Toto en McLaren". Lang zal de onzekerheid echter niet meer duren, zo voorspelt hij. "We zullen er in september achter komen, daar ben ik zeker van, want dat is de maand waarin de definitieve beslissingen worden genomen".

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