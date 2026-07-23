Sportpromoter Lee van Dam heeft gereageerd op de veelbesproken uitspraken van Chris Woerts over een mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen, die volgens hem absoluut zeker was. In de podcast Autosport aan Tafel nuanceert Van Dam die stelligheid, al benadrukt de CEO van LDP International dat de plannen voor een evenement in 2026 wel degelijk serieus waren.

De aanleiding voor de verduidelijking vormt de verbazing van Rick Winkelman. De ervaren autosportjournalist en Ziggo Sport-commentator zette openlijk zijn vraagtekens bij de eerdere beweringen op televisie over de haalbaarheid van een race op het TT Circuit. "De afgelopen weken was er heel veel te doen rondom wat uitspraken van Chris Woerts over de Formule 1 op Assen. Ik vroeg mij af waarom hij dat in hemelsnaam heeft geroepen toen in Vandaag Inside. Raar vond ik het, dat de Formule 1 naar Assen wilde komen en dat het bijna zeker zou zijn", aldus de analist in gesprek met de sportpromoter.

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Verbouwen

In zijn reactie neemt Van Dam het deels op voor Woerts, door te benadrukken dat er op de achtergrond hard aan het project werd getrokken om de koningsklasse naar het noorden te halen. "Ja, nou, ik geef hem niet helemaal ongelijk. Er werd aan gewerkt", legt de 77-jarige organisator uit over de status van het dossier in 2026. Volgens de oprichter van LDP International was het financiële plaatje voor de organisatie zelfs al rond. "Het belangrijkste is dat wij een sponsor hebben of een financier voor een Formule 1. Dus het is omgedraaide wereld. We beginnen met een gefinancierd evenement. Alleen is het niet ons circuit, dus we zijn afhankelijk van het TT circuit en die moeten verbouwen om een Grade 1-licentie te krijgen", verduidelijkt Van Dam. "En ze hebben nu laten weten dat ze daar voorlopig van afzien of helemaal van afzien, omdat de MotoGP voor hen belangrijker is", stelt de Drentse ondernemer.

Latere renovatie

Een van de noodzakelijke aanpassingen voor een Formule 1-race was een grootschalige verbouwing van het pitcomplex, iets wat Winkelman eveneens aankaart als kritiek punt. Hoewel er voor de zomer van 2026 geen actuele plannen of vergunningen bekend zijn voor een dergelijke renovatie, ziet Van Dam daar op termijn wel een noodzaak voor, ongeacht de komst van de Formule 1. "Dat is nog niet de eis van de FIA. En dat zou je kunnen opvangen voor één of twee keer met grote tenten door die achter de pitboxen te zetten. Maar op termijn zou dat wel moeten, maar dat moet voor MotoGP ook. De pitboxen zijn 25 jaar oud. En die moeten ook dan vervangen worden. Dus dan zou je twee vliegen in één klap slaan als je dat nu gaat doen", besluit de ervaren sportpromoter.

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