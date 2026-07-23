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Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious

Wolff stoort zich aan journalist: "Je zit met je vinger te wijzen"

Russell in turquoise F1 helmet with Wolff walking past in the background looking serious — Foto: © IMAGO

Wolff stoort zich aan journalist: "Je zit met je vinger te wijzen"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt het nadrukkelijk op voor George Russell na een teleurstellend raceweekend in België. De Oostenrijker ergert zich aan de kritiek van de Britse pers en benadrukt dat het team pal achter de coureur staat. Dat laat de teambaas duidelijk blijken in een interview met televisiezender Sky Sports.

Russell bevindt zich momenteel in een lastige fase van het Formule 1-seizoen. Waar de coureur de openingsrace in Australië nog overtuigend op zijn naam schreef, stapelen de problemen zich de laatste tijd op. Tijdens de meest recente Grand Prix op Spa-Francorchamps viel de Brit al in de eerste ronde uit, nadat hij door Ferrari-coureur Lewis Hamilton van de baan werd getikt bij Les Combes. Bovendien kampt de nummer drie uit het kampioenschap met een gebrek aan topsnelheid op de rechte stukken en haperde de batterij van zijn bolide. Aan de andere kant van de Mercedes-garage beleeft teamgenoot Kimi Antonelli juist een droomseizoen. De negentienjarige Italiaan, die in België over een gloednieuwe krachtbron beschikte, won de race in de Ardennen en gaat momenteel overtuigend aan de leiding in de WK-stand.

Vingertje wijzen

De wisselvallige prestaties van Russell leidden tot kritische vragen van verslaggever Simon Lazenby. De journalist merkte op dat de wagen haperde. "Het leek alsof hij, toen hij uit La Source accelereerde, de handrem erop had staan", aldus Lazenby. Vervolgens zocht hij naar een verklaring voor de achterstand. "Maar is het een combinatie van factoren? Komt het door Georges rijstijl én door het feit dat er momenteel een fundamenteel probleem is met de afstelling van zijn auto? En waarom overkomt het alleen zijn auto?" Wolff was echter niet gediend van die benadering. "Simon, je wijst hier met je vinger naar dingen", reageerde de teambaas resoluut. "George heeft mijn en onze volledige steun".

Wolff erkent dat zijn pupil een zwaar weekend achter de rug heeft, maar weigert de schuld eenzijdig bij de rijder neer te leggen. "George heeft een moeilijk weekend gehad. Waarschijnlijk is de helft te wijten aan de motor die niet zo goed was als hij had moeten zijn, en de andere helft aan het rijden", verklaarde de teambaas. Ook het moment waarop Russell uitviel, beschouwt Wolff als een samenloop van omstandigheden. "Op dat moment raakt zijn energie op. Het is al te laat. Hij probeerde hier aan de buitenkant in te halen, remde te laat en het had zijn bocht moeten zijn, maar dat is een race-incident. Dit soort dingen kunnen gebeuren, of je nu vooraan, in het midden of achteraan rijdt".

De formatie uit Brackley richt de blik inmiddels op de aankomende Grand Prix van Hongarije, waar Russell een nieuwe kans krijgt om het tij te keren. Volgens Wolff is het essentieel dat het team de technische mankementen oplost, terwijl de coureur zelf hard werkt aan zijn vorm. "Maar we zitten hier samen in. We maken allemaal fouten. Vandaag was het een fout van het team. Een andere keer zal het de fout van de coureur zijn, en we moeten die gewoon minimaliseren en elkaar steunen", stelt Wolff. "We proberen alle problemen op te lossen. Hij doet er alles aan om zijn rijvaardigheid te verbeteren".

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