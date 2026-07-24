Volgens McLaren-coureur Lando Norris is het aanpassen aan een nieuwe auto simpelweg onderdeel van het werk. De Brit stelt dat Formule 1-coureurs miljoenen betaald krijgen om met elk type wagen om te gaan en toont weinig medelijden met de aanpassingsproblemen van collega George Russell. Dat laat hij optekenen in gesprek met Motorsport.com.

De introductie van de 2026-reglementen heeft geleid tot complexe uitdagingen op het gebied van energiemanagement. Waar Mercedes-coureur Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, heeft teamgenoot Russell op de derde plaats in de WK-stand aanzienlijk meer moeite met de nieuwe generatie auto's. De afhankelijkheid van het terugwinnen van energie vraagt om een flinke mentale omschakeling bij het aansnijden van snelle bochten.

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Miljoenen om te presteren

Norris, die zelf momenteel vijfde staat in het kampioenschap, benadrukt in Hongarije dat hij zijn hele loopbaan al bezig is met het aanpassen van zijn rijstijl. "Ik heb mijn rijstijl elk jaar van mijn leven moeten veranderen", aldus de coureur. "Ik neem aan dat het voor hem twintig jaar lang heeft gewerkt, voor mij heeft het niet gewerkt. Mijn rijstijl werkte in 2018 toen ik mijn testjaar deed. Dat is het waarschijnlijk wel zo'n beetje. Sindsdien heb ik moeten veranderen", verwijst hij naar de worstelingen van Russell. De McLaren-rijder is dan ook stellig over de eisen die aan de top worden gesteld: "Ik denk dat hoe meer ervaring je hebt in de Formule 1, hoe beter uitgerust je zou moeten zijn. Als je niet klaar bent om je aan te passen aan een andere auto, dan zit je niet op een goed genoeg niveau. Het is ons werk, het is waarvoor we miljoenen betaald krijgen. Het is de bedoeling dat je elke auto bestuurt die je krijgt, of het nu een goede, een slechte, een makkelijke of een moeilijke is. Je moet het gewoon doen".

Invloed van software

De nieuwe krachtbronnen zijn zo gevoelig voor input dat een kleine afwijking in een bocht kan leiden tot groot tijdverlies op het daaropvolgende rechte stuk. De systemen leunen zwaar op 'machine learning'-software, wat tot frustraties leidt in de paddock. Oscar Piastri, de teamgenoot van Norris, merkte in Spa al op dat kwalificatieresultaten soms bepaald lijken te worden door "zich wel of niet misdragende computers". Ook Norris ervaart die constante leercurve. "Elke race waar ik momenteel aan begin, heb ik het gevoel dat ik het afgelopen weekend compleet moet vergeten en opnieuw moet leren hoe ik een auto moet besturen, want zo is het nu eenmaal voor ons", legt hij uit. "Elke coureur is anders. Maar voor mij draait mijn hele carrière in de F1 om hoe ik elk seizoen mijn rijstijl kan veranderen", voegt hij daaraan toe.

Tegenspraak richting Verstappen

Door de complexe regels stelde Max Verstappen, momenteel zevende in de WK-stand, onlangs dat meer mensen nu inzien hoe de Formule 1 er anno 2026 uitziet nadat hij eerder beticht werd van klagen. Norris is het echter oneens met de suggestie van de Red Bull Racing-coureur dat een rijder minder het verschil kan maken. "Dat kun je zeker wel", reageert de nummer vijf van de wereld. "Natuurlijk worden sommige bochten een beetje meer geëlimineerd. Misschien trekt het wat dichter naar elkaar toe, maar als je een betere coureur bent, zijn de meeste bochten nog steeds plekken om te proberen een voordeel op iedereen te behalen. Je zult nog steeds vooraan eindigen", oordeelt de Brit.

Kansen in tragere secties

Waar sommige snelle bochten nu vooral gebruikt worden om energie te genereren, ziet Norris juist kansen in de tragere secties door de verminderde neerwaartse druk van de huidige generatie wagens. "Op de hele snelle banen, zoals Silverstone en Spa, zijn er minder bochten waar je rondetijd kunt winnen. Maar op een circuit als dit denk ik helemaal niet dat dat waar is", doelt hij op de baan in Hongarije. "Sommige bochten dit weekend zullen groter zijn dan ooit tevoren, omdat de topsnelheid richting bocht 11 en bocht 4 hoger ligt dan vorig seizoen, met minder grip. Het is eigenlijk bijna het tegenovergestelde. Het is een kans voor jou om als goede coureur meer het verschil te maken", besluit Norris.

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