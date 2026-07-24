Leclerc klokt snelste tijd en ziet Ferrari stuklopen, Verstappen P2 op ruime afstand
Leclerc klokt snelste tijd en ziet Ferrari stuklopen, Verstappen P2 op ruime afstandMaak ons je Google-favoriet
Het weekend in Hongarije is afgetrapt met de eerste vrije training, die om 13:30 uur van start ging. Tijdens oefensessie waren er een aantal rookiecoureurs die mochten instappen, terwijl andere coureurs de 2026-wagens aan de tand konden voelen op dit bochtige circuit. Charles Leclerc klokte de snelste tijd van de sessie, op ruime afstand voor Max Verstappen.
We zijn aangekomen in Hongarije voor de laatste ronde richting de zomerstop van dit Formule 1-jaar. De laatste kans om een goed gevoel mee te nemen naar de welverdiende vakantie en zoals gebruikelijke begonnen we het weekend met de eerste vrije training. Op de zeer korte Hungaroring waren er enkele rookiecoureurs die weer in mochten stappen: Ryo Hirakawa voor Oliver Bearman, Frederik Vesti voor Kimi Antonelli, Leonardo Fornaroli voor Oscar Piastri, Colton Herta voor Valtteri Bottas en ten slotte Paul Aron voor Franco Colapinto. De uitgelezen kans voor de heren om zichzelf te tonen aan de teams en de buitenwereld.
Problemen voor Stroll
In de openingsfase van de wedstrijd doken direct bijna alle coureurs het asfalt op. Carlos Sainz, vorige week al schuldig bevonden van het hinderen van Max Verstappen in de oefensessie, besloot het allemaal nog maar eens dunnetjes over te doen en wederom de Nederlander in de weg te rijden. Dit tot irritatie bij Verstappen die de actie 'zeer gevaarlijk' noemde. Lewis Hamilton kende een glibbermomentje bij het opkomen van het rechte stuk, waar hij ternauwernood voorkwam dat hij de Ferrari verloor. Ondertussen klokte zijn teammaat op de mediums de voorlopig snelste tijd, al dook Verstappen daar op dezelfde banden even later onderdoor met een 1:20.788.
Even later wist dan weer Leclerc daar met een halve seconde onder te duiken. Veel tevredenheid was er nog niet bij de toppers. We hoorden Verstappen en Hamilton onder meer hun beklag doen over de auto's, waardoor er dus nog werk aan de winkel was. Na het eerste half uur besloot het gros van het veld met de kwalificatieruns op de softs aan de gang te gaan en volgden de snelle tijden elkaar rap op. Verstappen ging even naar de leiding, maar wederom dook Leclerc daar snel onderdoor met wederom een halve seconde. Het leek er dan ook op dat de Italianen - zoals wel een beetje verwacht - zeer snel zouden zijn dit weekend. Voor Lance Stroll kwam de sessie tot een vroegtijdig einde met problemen en een spin, waardoor de rode vlag gezwaaid werd.
Snelle Leclerc ziet auto kapot gaan
Met nog iets meer dan een kwartier op de klok konden we beginnen aan het laatste deel van deze eerste oefensessie. Daarbij eindigde de sessie voor Leclerc toch in een deceptie. De Monegask rapporteerde dat er iets kapot was gegaan in zijn Ferrari en moest zijn rode bolide bij de ingang van de pits stilzetten, waardoor hij op tijd moest uitstappen. Sainz was ondertussen blijkbaar weer onderwerp van gesprek voor 'onregelmatig rijgedrag' en hij zal na afloop van de sessie onderzocht worden. Aan het einde van VT1 was het dus de "uitgevallen" Leclerc die met een 1:19.075 het snelste was. Hij werd op bijna een halve seconde gevolgd door Verstappen en Hamilton. George Russell kwam achter Isack Hadjar niet verder dan P5, terwijl Vesti zich op P7 kroonde tot beste rookie van de sessie.
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