Sainz en Verstappen moeten zich melden bij de stewards na VT1
Sainz en Verstappen moeten zich melden bij de stewards na VT1Maak ons je Google-favoriet
Carlos Sainz moet zich bij de FIA melden voor twee mogelijke overtredingen. De Spanjaard wordt verdacht van onvoorspelbaar dan wel gevaarlijk rijgedrag richting Max Verstappen en maakte later in de eerste vrije training opnieuw dezelfde fout, maar dan bij Paul Aron.
Het raceweekend in Hongarije werd vrijdagmiddag geopend met de eerste vrije training. Daarin was Charles Leclerc uiteindelijk de snelste, met Verstappen op de tweede plaats op bijna een halve seconde. Lewis Hamilton noteerde uiteindelijk de derde tijd. Op het krappe circuit in Hongarije is er maar weinig ruimte om collega's niet in de weg te zitten tijdens hun snelle ronde, zo ondervond Sainz in de eerste oefensessie.
Sainz bij twee incidenten betrokken
Het gaat om twee losse incidenten waarbij Sainz betrokken was. Zo hield de Williams-coureur Verstappen in de openingsfase op, maar verklaarde hij even later dat zijn radio niet goed functioneerde. Later in de training was het Alpine-talent Aron die het aan de stok kreeg met Sainz, die zelf ook geen vlekkeloze sessie kende. De Spanjaard en Verstappen zijn in ieder geval opgeroepen door de stewards om tekst en uitleg te geven, waarna naar alle waarschijnlijkheid een reprimande zal volgen.
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