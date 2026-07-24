Hamilton snelste in tweede training, Verstappen niet tevreden over RB22

Ferrari onderstreept de voorsprong in Hongarije met Lewis Hamilton, die tijdens de tweede vrije training met een 1:18.729 de snelste was. Achter hem staat teamgenoot Charles Leclerc op iets minder dan twee tienden van een seconde en Lando Norris wist de derde tijd te rijden. Max Verstappen kwam niet verder dan P4 en wees naar problemen met de achterkant van de RB22.

De tweede vrije training in Hongarije werd onder aangename omstandigheden verreden. Zo was het een graad of 23 Celsius als buitentemperatuur en met het zonnetje is de Hungaroring opgewarmd naar een graad of 33. Daarnaast hing er een zwakke tot matige wind.

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Stroll blijft in de pitbox

De eerste vrije training startte om 17:00 uur Nederlandse tijd, maar dat gebeurde wel zonder Lance Stroll. De Canadees viel tijdens de eerste training uit met een gebroken ophanging en die zou het team niet op tijd gerepareerd hebben voor de tweede oefensessie.

Fernando climbs in for FP2.



Unfortunately Lance will not participate in FP2. There has not been enough time to repair the damage from FP1.#HungarianGP pic.twitter.com/ehkeR8QqwQ — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 24, 2026

Glibberen en glijden

Toen het licht op groen stond in Hongarije, werd het direct druk op de baan. Daarbij kozen de coureurs voor de medium- en harde banden en dus stonden de longruns op de planning. Hamilton stond na zo'n tien minuten gereden te hebben bovenaan met een 1:19.648, voor Leclerc, Verstappen, Hadjar en Norris. Russell stond op de zesde plek, maar klaagde vooral over de ontbrekende balans van de W17. Toch viel het vooral op dat veel coureurs even een momentje overstuur hadden in de laatste, maar ook voorlaatste bocht. Een tafereel dat ook in de eerste training te zien was en het had te maken met de grip die nog ontbrak op de Hungaroring.

Oscar Piastri runs very wide at Turn 11 before finding his way back on track again #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MwlYI2TNQ3 — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Mercedes komt 'versnelling' tekort

Het was opvallend dat de Ferrari's het tempo bepaalden in Hongarije. Russell kwam op P4 na zo'n twintig minuten meer dan acht tienden tekort op de snelste tijd van Hamilton, die inmiddels was aangescherpt naar een 1:19.585. Antonelli op P5 kwam 1,1 seconden tekort. Red Bull had met Verstappen op de derde plek ook nog een aanzienlijk gat te dichten van zo'n zes tienden van een seconde.

Gusty winds and dirt on the track are helping make this session very lively! ?#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/rdRe5sgnsK — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Slotfase

Kwalificatiesimulatie

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Norris, met de verbeterde MCL40, was de eerste van de topteams die op rood voor een snelle ronde ging. De regerend kampioen kwam met een 1:19.228 over de streep en sprong daarmee naar P1. Verstappen sloot met een 1:19.421 aan op P2, maar de vele correcties van de Nederlander in het rondje waren veelzeggend over de RB22 in de middelsnelle bochten. Daarnaast was het stoeltje van de Nederlander niet optimaal, zo gaf hij over de boordradio aan. Hadjar wist de vijfde tijd te rijden en kwam zes tienden tekort op Norris. Russell wist ook in de buurt te komen op P4, maar was ook vier tienden langzamer dan Norris.

Code rood: Colapinto schuift van de baan

Terwijl ook Antonelli bezig was met zijn kwalificatieronde, werd er ineens met de rode vlag gezwaaid. Franco Colapinto had zijn Alpine namelijk achterwaarts in de muur geplant. Dat gebeurde in de laatste bocht, daar waar we al diverse coureurs een momentje zagen hebben.

Hervatting kwalificatiesimulatie

Met nog 25 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven en Antonelli kwam direct weer de baan op met de rode banden om zijn kwalificatiesimulatie af te maken. De Italiaan wist de W17 echter niet op de baan te houden bij de chicane in bocht zes en zeven. Antonelli schoot rechtdoor, stak de chicane af en brak daardoor ook direct zijn ronde af. Niet veel later kwamen ook de Ferrari's op de baan met het zachtste compound onder de SF-26. Daarmee kon hij een 1:18.877 rijden en naar P1 springen, maar Hamilton was ook met paarse tijden bezig. Toen de Engelsman over de streep kwam, was de 1:18.914 genoeg voor de tweede tijd. In zijn tweede poging wist Hamilton zijn tijd te verbeteren naar een 1:18.729, waarmee hij weer de snelste was.

Antonelli's push lap on the soft tyres is derailed through Turns 6 and 7 #F1 #HungarianGP pic.twitter.com/Z9n9ab6PBy — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Verstappen meldt problemen in slotfase

Terwijl Verstappen in de slotfase van de training was begonnen met zijn longruns, reed hij over een onderdeel aan dat tegen de RB22 aanvloog. De Nederlander meldde het incident en gaf uiteindelijk aan dat de voorvleugel 'oké' was. Wel kwamen er daarna klachten over de achterkant van de wagen: "De achterwielophanging blokkeert compleet en is erg stijf. Ik denk dat er een probleem is, er is totaal geen grip."

Leclerc was ondertussen ook weer met een nieuw setje rood naar buiten gereden, maar ging niet voor een 'kwalirun'. Hij koos ervoor om een longrun te gaan doen op de zachtste compound. Ook Verstappen zou even later volgen, terwijl Hamilton met een setje gele banden de baan op kwam. In de absolute slotfase waren er geen tijdverbeteringen meer en dus heeft Ferrari opnieuw laten zien dat het de zaken goed voor elkaar heeft op de Hungaroring.

Geschreven door Remy Ramjiawan - Redacteur/presentator GPFans Remy Ramjiawan is sinds 2020 Formule 1-redacteur en sloot zich in 2021 aan bij GPFans. Met een achtergrond als Formule 1-liefhebber sinds 1999 probeert hij fans dagelijks te voorzien van een portie F1-nieuws. Bekijk volledige biografie

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