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Lambiase and Wache

Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak

Lambiase and Wache — Foto: © IMAGO

Waché eerlijk over problemen RB22 en onthult mogelijke oorzaak

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Red Bull's technisch directeur Pierre Waché onthult op de persconferentie in Hongarije dat de titelstrijd van 2025 mogelijk nog altijd doorsijpelt naar de ontwikkelingen van de RB22. De Fransman wijst daarnaast naar de nodige verbeteringen en stelt dat het glas nog altijd halfvol is.

Max Verstappen liep in 2025 de wereldtitel mis op twee punten, maar die titelstrijd kwam er uiteindelijk omdat Red Bull de eerdere updates uit het seizoen nog eens onder de loep had gelegd en bleef komen met updates. Die werkwijze zorgde ervoor dat Verstappen tot aan de laatste race nog altijd een kans had, maar ging dus ook ten koste van de ontwikkeling van de RB22.

Red Bull is met achterstand begonnen

Waché legt uit dat Red Bull genoeg aanknopingspunten ziet, maar dat het team momenteel zeker niet staat waar het wil staan: "Ik denk dat het belangrijkste aspect is dat we met een achterstand begonnen en dat we ons zeker hebben verbeterd. Ik vind dat het team uitstekend werk heeft geleverd om vooruitgang te boeken en te komen waar we nu staan. We zijn nog steeds niet waar we willen zijn, maar zoals Adrian [Newey] al aangaf, probeer je het beste uit de auto te halen, te begrijpen wat niet werkt en wat je beter kunt doen. Daarna kijk je waar je staat."

Titelstrijd 2025

Op de vraag welke impact de titelstrijd van 2025 heeft gehad, legt Waché uit: "Dat is moeilijk te zeggen. Uiteindelijk denk ik dat sommige anderen gewoon heel goed werk hebben geleverd. We hebben zeker tot het einde gevochten en net als het andere team, McLaren, denk ik dat we allebei een beetje achterlopen op basis van wat we vorig jaar hebben gedaan."

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