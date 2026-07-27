Verstappen over laatste Dutch GP: 'De baan verdwijnt niet, dus ik zal er nog vaak zijn'
Verstappen over laatste Dutch GP: 'De baan verdwijnt niet, dus ik zal er nog vaak zijn'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kijkt ernaar uit om komende maand voor de laatste keer in een Formule 1-auto over Circuit Zandvoort te rijden. De coureur van Red Bull Racing wil het naderende afscheid van zijn thuisrace vooral vieren met de aanwezige supporters. Dat laat de Nederlander weten na afloop van de Grand Prix van Hongarije. En wie denkt dat Verstappen na volgende maand niet meer in Zandvoort te vinden zal zijn, heeft het mis.
Het raceweekend op Zandvoort staat gepland voor 21 tot en met 23 augustus. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft al enige tijd geleden bevestigd dat het huidige contract met de Formula One Group na deze editie afloopt en niet meer wordt verlengd. Er was nog een kleine hoop dat het TT Circuit in Assen wellicht nog een poging zou doen, maar ook zij hebben bevestigd dat daar de komende jaren geen sprake van zal zijn. Daarmee komt er na dit evenement een einde aan de aanwezigheid van de koningsklasse op Nederlandse bodem. Tijdens het naderende afscheidsweekend wordt bovendien voor het eerst in Zandvoort een sprintformat afgewerkt. De fans krijgen zodoende wel een afscheid volgepakt met actie.
Verstappen gaat "enorm genieten" op Zandvoort
Gevraagd naar het naderende einde van het evenement, geeft Verstappen aan dat het nieuws niet als een verrassing komt. "We weten dit natuurlijk al een tijdje", vertelt hij in een reactie op de persconferentie na afloop van de Hongaarse Grand Prix. "Het is mijn thuisrace, dus ik ga er zeker enorm van genieten. Wat het rijden betreft hoop ik in ieder geval op iets meer dan ik dit weekend heb gedaan. Maar het wordt geweldig om de fans te zien", blikt hij vooruit.
Circuit Zandvoort verdwijnt niet
Ondanks het verdwijnen van de Formule 1-kalender, benadrukt de coureur dat de baan zelf behouden blijft. "We hebben daar straks geen Formule 1-race meer, maar er zijn veel andere klassen die er nog steeds racen. Als je een circuitdag wilt houden, verdwijnt de baan niet", stelt hij. "Ik zal daar nog steeds met plezier rondrijden, alleen niet in de Formule 1, maar dat is oké. Ik wil er gewoon van genieten met de fans. Het is ongelooflijk indrukwekkend wat ze hebben gedaan om het terug te brengen. Toen ze de eerste editie organiseerden, was dat voor veel andere Grands Prix een geweldig voorbeeld van hoe je een evenement moet hosten en entertainen", aldus Verstappen.
Verstappen nog wel vaker te zien in Zandvoort
Dat er nog volop geracet wordt op het asfalt in Zandvoort, blijkt uit de kalender voor de komende periode. Naast de Formule 1 komen er ook diverse andere internationale kampioenschappen naar het circuit, waaronder de DTM, de GT World Challenge Europe en de GT4 European Series. De wetenschap dat hij in de toekomst nog steeds in andere klasses of tijdens privédagen op de baan te vinden zal zijn, verzacht de situatie voor Verstappen. "Het is jammer, maar aan de andere kant is het circuit er nog steeds en ik weet zeker dat ik er nog meer rondes zal rijden. Het is wat het is", besluit hij.
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