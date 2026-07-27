close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lando Norris

Norris met overwinning de zomerstop in: "We moeten druk blijven uitoefenen"

Lando Norris — Foto: © IMAGO

Norris met overwinning de zomerstop in: "We moeten druk blijven uitoefenen"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Volgens Lando Norris is het uitstekende resultaat tijdens de Grand Prix van Hongarije een cruciale opsteker voor McLaren richting de zomerstop. De Brit benadrukt dat de overwinning het team helpt om de komende weken door te komen en stelt dat de renstal hard blijft werken aan verdere upgrades. Dat laat de coureur weten in een reactie na afloop van de race op de Hungaroring.

Na een inhaalrace vanaf de zevende plaats, nadat hij was teruggevallen van pole position, wist de McLaren-rijder het raceweekend in Boedapest winnend af te sluiten. Dit resultaat levert belangrijk momentum op voordat de Formule 1 een pauze van bijna vier weken inlast, waarin de fabrieken verplicht veertien dagen gesloten blijven. Pas in het weekend van 21 tot en met 23 augustus keert de sport terug voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, wat tevens de laatste race in Nederland is. 

Norris waakt voor te veel optimisme

Ondanks het succes in Hongarije waakt Norris voor te veel optimisme en wijst hij naar de concurrentie. "Het helpt, dat is zeker. Het helpt je erdoorheen. Het team werkt nog steeds hard om de auto verder te verbeteren", aldus de McLaren-coureur. Daarbij kijkt hij specifiek naar Ferrari en Mercedes-talent Kimi Antonelli, die momenteel met een ruime voorsprong het wereldkampioenschap leidt. "We hebben zware concurrentie. De Ferrari's zijn snel. Kimi is degene die er elke sessie bij zit. Hij levert goed werk", stelt de racewinnaar.

Druk blijven uitoefenen op de concurrentie

Om het gat in het kampioenschap te dichten, stelt de McLaren-rijder dat zijn team deze vorm moet vasthouden. "Als we willen terugkomen, hebben we hier veel meer van nodig en moeten we druk blijven uitoefenen op onze concurrentie. Dit was een perfect weekend voor ons, maar het gaat zwaar worden", vervolgt Norris. Hij steekt daarbij de loftrompet over het personeel in de fabriek. "We blijven pushen en hard werken. Ik heb veel te danken aan het team. Ze hebben geweldig werk geleverd door op dit punt überhaupt weer races te winnen, dus ik ben trots", klinkt het lovend.

Focus op rust tijdens de zomerstop

Voordat de jacht op de concurrentie wordt hervat, staat er eerst een periode van rust op de planning. "We moeten genieten van een goede pauze. We gaan allemaal genieten van wat vrije tijd, en hopelijk komen we nog sterker terug", blikt de nummer vijf uit de WK-stand vooruit. Op de vraag of hij nog grootse plannen heeft voor zijn vakantie, is het antwoord van de coureur uiterst nuchter. "Gewoon slapen, dat is alles. Bijslapen", besluit hij.

Denk jij dat McLaren na de zomerstop nog mee kan doen om de titel?

4 stemmen

Gerelateerd

Lando Norris Grand Prix van Hongarije Hungaroring

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

Dit is de voorlopige startopstelling voor GP Hongarije na gridstraffen bij topteams

  • Gisteren 07:07
  • 13
VIDEO | Verstappen ontdekt flinke schade aan RB22 na race in Hongarije Video

VIDEO | Verstappen ontdekt flinke schade aan RB22 na race in Hongarije

  • 2 uur geleden
Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"

Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"

  • 2 uur geleden
  • 2
Norris waarschuwt concurrentie na zege in Hongarije: 'We kunnen deze lijn voortzetten'

Norris waarschuwt concurrentie na zege in Hongarije: 'We kunnen deze lijn voortzetten'

  • 3 uur geleden
Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

Hamilton verliest van Verstappen en wijst naar Ferrari: 'Hadden we absoluut niet moeten doen'

  • 3 uur geleden
Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"

  • Gisteren 17:44
  • 5

Net binnen

12:37
Red Bull hakt knoop door over rijdersbezetting 2027: "Goed nieuws voor Max"
12:12
Prins Bernhard verkoopt belang in Circuit Zandvoort en gaat zich richten op AI
11:02
Antonelli kan leven met uitslag in Hongarije: "Vorm van schadebeperking"
10:34
Video
VIDEO | Verstappen ontdekt flinke schade aan RB22 na race in Hongarije
10:11
Verstappen roept op tot straf voor collega's: "F*cking belachelijk van die imbecielen!"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Gisteren 16:44 14
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Gisteren 12:35
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

25 juli 2026 17:02
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

24 juli 2026 19:03
Ontdek het op Google Play
x