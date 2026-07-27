Norris met overwinning de zomerstop in: "We moeten druk blijven uitoefenen"

Volgens Lando Norris is het uitstekende resultaat tijdens de Grand Prix van Hongarije een cruciale opsteker voor McLaren richting de zomerstop. De Brit benadrukt dat de overwinning het team helpt om de komende weken door te komen en stelt dat de renstal hard blijft werken aan verdere upgrades. Dat laat de coureur weten in een reactie na afloop van de race op de Hungaroring.

Na een inhaalrace vanaf de zevende plaats, nadat hij was teruggevallen van pole position, wist de McLaren-rijder het raceweekend in Boedapest winnend af te sluiten. Dit resultaat levert belangrijk momentum op voordat de Formule 1 een pauze van bijna vier weken inlast, waarin de fabrieken verplicht veertien dagen gesloten blijven. Pas in het weekend van 21 tot en met 23 augustus keert de sport terug voor de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, wat tevens de laatste race in Nederland is.

Artikel gaat verder onder video

Norris waakt voor te veel optimisme

Ondanks het succes in Hongarije waakt Norris voor te veel optimisme en wijst hij naar de concurrentie. "Het helpt, dat is zeker. Het helpt je erdoorheen. Het team werkt nog steeds hard om de auto verder te verbeteren", aldus de McLaren-coureur. Daarbij kijkt hij specifiek naar Ferrari en Mercedes-talent Kimi Antonelli, die momenteel met een ruime voorsprong het wereldkampioenschap leidt. "We hebben zware concurrentie. De Ferrari's zijn snel. Kimi is degene die er elke sessie bij zit. Hij levert goed werk", stelt de racewinnaar.

Druk blijven uitoefenen op de concurrentie

Om het gat in het kampioenschap te dichten, stelt de McLaren-rijder dat zijn team deze vorm moet vasthouden. "Als we willen terugkomen, hebben we hier veel meer van nodig en moeten we druk blijven uitoefenen op onze concurrentie. Dit was een perfect weekend voor ons, maar het gaat zwaar worden", vervolgt Norris. Hij steekt daarbij de loftrompet over het personeel in de fabriek. "We blijven pushen en hard werken. Ik heb veel te danken aan het team. Ze hebben geweldig werk geleverd door op dit punt überhaupt weer races te winnen, dus ik ben trots", klinkt het lovend.

Focus op rust tijdens de zomerstop

Voordat de jacht op de concurrentie wordt hervat, staat er eerst een periode van rust op de planning. "We moeten genieten van een goede pauze. We gaan allemaal genieten van wat vrije tijd, en hopelijk komen we nog sterker terug", blikt de nummer vijf uit de WK-stand vooruit. Op de vraag of hij nog grootse plannen heeft voor zijn vakantie, is het antwoord van de coureur uiterst nuchter. "Gewoon slapen, dat is alles. Bijslapen", besluit hij.