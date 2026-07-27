Red Bull hakt knoop door over rijdersbezetting 2027: "Goed nieuws voor Max"
Red Bull hakt knoop door over rijdersbezetting 2027: "Goed nieuws voor Max"Maak ons je Google-favoriet
Isack Hadjar lijkt uitstekende papieren te hebben om ook in de toekomst de teamgenoot van Max Verstappen te blijven bij Red Bull Racing. Teambaas Laurent Mekies heeft een verklaring gelanceerd over de rijdersbezetting van 2027 en stelt dat de Frans-Algerijnse coureur momenteel precies levert wat er van hem wordt gevraagd en zinspeelt daarmee op een langer verblijf van het talent in de hoofdmacht.
Hadjar maakte afgelopen winter de overstap naar het topteam, nadat hij vorig seizoen indruk had gemaakt bij zusterteam Racing Bulls. Hij pakte onder andere een podium tijdens de Dutch Grand Prix op het Circuit Zandvoort. Op een crash in de opwarmronde van de seizoensopener na konden we hem op weinig fouten betrappen in 2025. Hadjar werd beloond met een zitje bij hoofdteam Red Bull als opvolger voor Yuki Tsunoda. Inmiddels bezet hij de achtste plaats in het wereldkampioenschap en wordt hij door de leiding geprezen om zijn vermogen om de druk naast Verstappen goed te weerstaan.
Goed nieuws voor Red Bull én Verstappen
Sinds Mekies vorig jaar het stokje overnam van Christian Horner als CEO en teambaas, is de stabiliteit naast de Limburger een belangrijk speerpunt gebleken. "Het is goed nieuws dat we voor de eerste keer in vrij lange tijd beschikken over een sterke tweede coureur", klinkt het tegenover De Telegraaf. "Dat was ook één van onze doelen voorafgaand aan dit seizoen. Isack presteert solide en heeft veel geleerd van het team en van Max."
De teambaas ziet dat de onderlinge verschillen tussen de twee wagens dit seizoen kleiner zijn geworden, wat de formatie uit Milton Keynes aanzienlijk ten goede komt. "Het is goed nieuws, óók voor Max, dat onze twee auto’s wat dichter bij elkaar zitten. We hebben nog niet over de toekomst gesproken, maar iedereen kan zien dat Isack het uitstekend doet. Dus we zullen een logische beslissing nemen", besluit Mekies, die erop hint dat Hadjar 'gewoon' terugkeert in 2027 en dat hij dat naast Verstappen zal doen.
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