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Verstappen and Mekies at Red Bull

Mekies looft Verstappen: "Stel je eens voor wat hij doet als hij wél blij is met de balans"

Verstappen and Mekies at Red Bull — Foto: © Red Bull Content Pool

Mekies looft Verstappen: "Stel je eens voor wat hij doet als hij wél blij is met de balans"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De ontevredenheid van Max Verstappen zou juist één van zijn sterkste punten zijn. Dat denkt teambaas Laurent Mekies na afloop van de F1 Grand Prix van Hongarije, waarin de Red Bull Racing-coureur als tweede over de streep kwam. Hij looft de inzet en de kritische houding van zijn stercoureur.

Verstappen kende een uitdagend raceweekend op de Hungaroring, waar hij worstelde met de balans van zijn RB22-bolide en zijn onvrede daarover duidelijk liet blijken. Desondanks lukte het de Limburger vanaf de vierde startplaats op te rukken naar de tweede positie achter racewinnaar Lando Norris in de McLaren. Ook teamgenoot Isack Hadjar wist met een zesde plek tevens waardevolle punten te scoren voor de Oostenrijkse energiedrankfabrikant.

De typische, vocale Max Verstappen

Mekies benadrukt dat het resultaat een enorme teamprestatie is, zeker gezien de moeizame aanloop. "Het was een megaklus van Max, van Isack en van het team", vertelt de Fransman tegenover Viaplay. "We lieten eerder in het weekend niet die snelheid zien. Beide coureurs waren steeds in gevecht met de auto zelf, maar uiteindelijk was de onderliggende snelheid absoluut goed genoeg om voor het podium te vechten."

Dat Verstappen zich vocaal uitte over de aanhoudende problemen, ziet de leidinggevende absoluut niet als een nadeel. Integendeel, het typeert volgens hem de pure gedrevenheid van de viervoudig wereldkampioen. "Daarna ging Max de speciale Max uithangen. Zoals een paar jongens [van het team] al zeiden: als hij dit al doet wanneer hij niet blij is met de balans, stel je dan eens voor wat hij doet als hij wél blij is met de balans", aldus Mekies.

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Compliment aan iedereen in Milton Keynes

Hoewel de formatie de snelheid van McLaren nog niet kon evenaren, ziet de topman duidelijke vooruitgang ten opzichte van de rest van het weekend in Boedapest. Toch is de renstal nog niet voldaan. "We gaan niet blij zijn totdat we dat laatste beetje rondetijd hebben gevonden en we moeten waarschijnlijk een manier vinden om het onszelf wat minder moeilijk te maken. Maar een enorm compliment aan iedereen in Milton Keynes, want het was een ijzersterke race die extreem goed is uitgevoerd op een lastig circuit."

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