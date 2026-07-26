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Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026

Verstappen bevestigt schade en is ontevreden met P2: "Ik was niet te genieten"

Max Verstappen, Red Bull, Silverstone, Britain, 2026 — Foto: © IMAGO

Verstappen bevestigt schade en is ontevreden met P2: "Ik was niet te genieten"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen ziet zijn tweede plaats tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije als een onverwacht resultaat, maar allerminst een reden tot vreugde. De coureur van Red Bull Racing stelt dat zijn bolide extreem lastig te besturen was en dat hij gedurende het overgrote deel van de race zwaar ontevreden achter het stuur zat.

Hoewel de Limburger vandaag als tweede over de streep kwam op de Hungaroring, vond hij dat hij een uiterst moeizame middag kende. Dat past in het beeld van de eerste seizoenshelft, waarin de viervoudig wereldkampioen nog geen enkele overwinning wist te boeken onder de nieuwe technische reglementen. De race, die werd gewonnen door regerend wereldkampioen Lando Norris, legde opnieuw de pijnpunten van de huidige RB22 bloot.

Balansproblemen en schade

Vanaf het begin van de zeventig ronden tellende wedstrijd kampte Verstappen met een gebrek aan grip. Hij benadrukt bij Viaplay dat het team de problemen niet onder controle kreeg. "Het was heel moeilijk weer te besturen, met alleen maar heel veel overstuur. Ook over de hobbels en de kerbs was het heel slecht, meteen vanaf het begin klopte daar weer iets niet", aldus de coureur die dacht dat zijn schokdempers het hadden begeven. Tot overmaat van ramp bleek er na afloop inderdaad schade te zijn, alleen niet aan de schokdempers. "Toen ik uitstapte, zag ik dat er een gat in het bodywork zat."

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Structureel probleem met Red Bull

"Voor tachtig procent van de race was ik niet te genieten", geeft Verstappen toe. Dat hij desondanks het podium wist te halen achter winnaar Norris, voelt voor hem dan ook niet als een succes. De afstelling van de wagen blijft een structureel probleem. "De balans in de auto was extreem moeilijk om mee te rijden en het was echt lastig om er iets van te maken", besluit de Red Bull-coureur, die na afloop in Hongarije toegaf dat een tweede plaats het laatste was wat hij vooraf had verwacht.

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