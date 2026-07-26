Het internet reageert op Hongarije: 'Geluk voor het veld dat Max een troepauto heeft'
Het internet reageert op Hongarije: 'Geluk voor het veld dat Max een troepauto heeft'Maak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Hongarije werd een uitstekend slot van de eerste seizoenshelft met een leuke race in Boedapest. Na afloop van de zege voor Lando Norris en de tweede plek van Max Verstappen heeft het internet genoeg na te bespreken.
Hongarije vormde zondag de laatste stop van de eerste seizoenshelft en met een mooie startopstelling beloofde het een leuke race te worden. Zo geschiedde, want we zagen genoeg op de Hungaroring en sommige rijders zullen ongetwijfeld met een goed gevoel de zomerstop ingaan, waar anderen toch een stuk minder vrolijk het vliegtuig instappen. Zo pakte Norris zijn eerste overwinning van het seizoen, werd Verstappen tweede, plaatste hij een weergaloze actie op Lewis Hamilton en zagen we George Russell en Oscar Piastri een waardeloze middag hebben. Het internet praat na.
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