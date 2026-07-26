Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Hongarije werd een uitstekend slot van de eerste seizoenshelft met een leuke race in Boedapest. Na afloop van de zege voor Lando Norris en de tweede plek van Max Verstappen heeft het internet genoeg na te bespreken.

Hongarije vormde zondag de laatste stop van de eerste seizoenshelft en met een mooie startopstelling beloofde het een leuke race te worden. Zo geschiedde, want we zagen genoeg op de Hungaroring en sommige rijders zullen ongetwijfeld met een goed gevoel de zomerstop ingaan, waar anderen toch een stuk minder vrolijk het vliegtuig instappen. Zo pakte Norris zijn eerste overwinning van het seizoen, werd Verstappen tweede, plaatste hij een weergaloze actie op Lewis Hamilton en zagen we George Russell en Oscar Piastri een waardeloze middag hebben. Het internet praat na.

Artikel gaat verder onder video

LANDOOOOO!! First win of the season, back on top, McLaren looking FAST. That car is a rocket. Piastri unlucky but he'll get his. Constructors' is still wide open. LET'S GO MCLAREN!! ? — Zack & Faml (@ZackXerfox99) July 26, 2026

Ferrari should give up on Formula 1 for good. ? — Hugo Mello (@16hugomello16) July 26, 2026

FUCK FERRARI AND THEIR TRACTOR ALLOWING A FUCKING CLOWN TO WIN!! — Bench Warmer (@SirBenchWarmer) July 26, 2026

He drove like the World Champion today. — X17 (@kumarvikash) July 26, 2026

People are lucky Max has a mess of a car. This championship would have been wrapped up by now — Black Mamba (@ItsFalla33) July 26, 2026

People are lucky Max has a mess of a car. This championship would have been wrapped up by now — Black Mamba (@ItsFalla33) July 26, 2026

Gerelateerd