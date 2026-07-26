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Verstappen during FP1 in Monaco

Verstappen vecht voor podium "kapotte schokdempers" in Hongarije: "F*cked"

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © Red Bull Content Pool
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Verstappen vecht voor podium "kapotte schokdempers" in Hongarije: "F*cked"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen vecht op het moment van schrijven voor een podium in de F1 Grand Prix van Hongarije, maar een gemakkelijke race is het niet. De Red Bull Racing-coureur klaagt over de boardradio dat zijn RB22-bolide "kapot" is.

Lando Norris ving de wedstrijd op de Hungaroring aan vanaf de pole position, maar verloor de leiding aan McLaren-teamgenoot Oscar Piastri in de openingsronde. Verstappen kwam prima weg en won een positie dankzij een slechte start van Charles Leclerc, die terugviel van de tweede naar de vijfde stek. De Limburger zag de papajakleurige bolides aan de horizon verdwijnen, terwijl hij de podiumplek verdedigde ten opzichte van Lewis Hamilton en Leclerc.

Vechtend voor podium met kapotte schokdempers

Ondertussen hebben Hamilton en Verstappen hun eerste pitstops gemaakt en de Red Bull kwam achter de Ferrari terecht. Maar bij het ingaan van ronde 16 van 70 dook Verstappen aan de binnenkant van zijn rivaal om de virtuele derde plaats terug te pakken.

De viervoudig wereldkampioen voelt zich echter absoluut niet comfortabel achter het stuur. Hij zegt dat de RB22 'kapot' is. Hij benadrukt via de boardradio: "Wederom zijn de schokdempers kapot, ik weet het zeker. De auto is compleet f*cked", klinkt het tegenover race-engineer Gianpiero Lambiase.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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