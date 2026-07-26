Red Bull kapt mediasessies withete Verstappen opvallend snel af in Hongarije
Red Bull kapt mediasessies withete Verstappen opvallend snel af in HongarijeMaak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is naar eigen zeggen de wanhoop nabij, zo laat hij weten na afloop van de kwalificatie in Hongarije. De problemen bij Red Bull Racing blijven zich opstapelen, maar niemand binnen de formatie lijkt te weten waar het misgaat.
De Grand Prix van België werd door Verstappen op voorhand gezien als een weekend waarin de problemen aan de auto van Red Bull Racing waarschijnlijk uitvergroot zouden worden door de layout van het circuit. De viervoudig wereldkampioen kwalificeerde zich hier echter - mede dankzij een perfecte slipstream van teammaat Isack Hadjar - als tweede, om vervolgens op zondag goed mee te doen in de kop van het veld en als derde over de streep te komen. Het circuit in Hongarije is in alle opzichten tegenovergesteld aan Spa, waardoor de verwachtingen binnen Red Bull Racing in Boedapest hoger lagen. Inmiddels is echter gebleken dat de RB22 hier juist weer voor geen meter gaat. Ook Red Bull en Verstappen weten niet waar het misgaat, en dat zorgt voor grote frustratie bij de Limburger.
Verstappen kwalificeerde zich als zesde, maar zal als vierde starten door straffen voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Na afloop klonk het bij Viaplay: "Voor mij ging de hele kwalificatie gewoon ruk. Al vanaf de derde vrije training tot nu verliezen we gewoon downforce aan de auto. Dat bleef maar doorgaan, ook in de kwalificatie, dus... Echt helemaal waardeloos." Wat ditmaal de oorzaak is van het downforceverlies, weet de Limburger niet. "Het is elke keer weer wat anders wat dan weer niet werkt of wat kapotgaat of weet ik veel... Ik ben er even klaar mee – in ieder geval met deze kwalificatie."
Red Bull houdt sessies woendende Verstappen kort
Nadat Verstappen zich bij de televisiestations heeft gemaakt, spreekt hij na de kwalificatie en de race altijd met de geschreven internationale media, en soms met de geschreven Nederlandse media. Die Nederlandse sessie houdt Red Bull Racing of op donderdag in het motorhome, of na de kwalificatie in de mediapen. Direct na afloop van de kwalificatie verscheen er een berichtje van Red Bull Racing waarin stond dat de Nederlandse sessie kort gehouden moest worden, omdat Verstappen door moest naar de debrief van het team. De Telegraaf laat weten dat de sessie uiteindelijk maar twee minuten duurde, terwijl Verstappen slechts anderhalve minuut de internationale pers te woord stond voordat het werd afgekapt door de PR-manager. Red Bull Racing had dus duidelijk geen zin in een boze, leeglopende Verstappen.
Wat hij te melden had bij de Nederlandse media? "Ik kan er op dit moment zelf ook niets van maken", citeert De Telegraaf. "Gedurende de kwalificatie zei het team al dat er iets fout zat en dat de aerodynamica minder werd. Dat is niet wat je wil; de auto is dan niet meer in balans. Dat woord [wanhopig] bestaat al niet meer. Daar ben ik al voorbij. Ik laat het gaan en morgen proberen we het opnieuw."
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