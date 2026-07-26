Max Verstappen tempert de verwachtingen voor de Grand Prix van Hongarije. Tijdens de zogeheten drivers parade voorafgaand aan de wedstrijd op de Hungaroring gaf de coureur van Red Bull Racing aan een lastige middag tegemoet te gaan. De viervoudig wereldkampioen hoopt dat de wagen beter aanvoelt dan tijdens de kwalificatie, maar durft geen harde voorspellingen te doen over de kansen in Boedapest.

De Nederlander beleeft een moeizaam seizoen onder de nieuwe technische reglementen die in 2026 van kracht zijn geworden. De RB22-bolide kampt met aanzienlijke aerodynamische problemen en werd door de rijder na de kwalificatie zelfs onbestuurbaar genoemd. Ondanks een spin in het laatste deel van de kwalificatiesessie, waardoor de kopman van Red Bull in eerste instantie de zesde tijd noteerde, mag Verstappen de race vanaf de vierde plaats aanvangen. Dit is het gevolg van gridstraffen voor Lewis Hamilton en WK-leider Kimi Antonelli.

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Zware middag in het vooruitzicht

Gevraagd naar de vooruitzichten voor de zeventig ronden tellende race, hield de meervoudig racewinnaar zich op de vlakte. "Het wordt een zware, lange race", blikt Verstappen vooruit. "Maar we gaan zien wat we kunnen doen. Hopelijk voelt de auto nu iets meer als een geheel, maar dat is lastig te zeggen". Ook over het maximale potentieel van het materiaal tast de coureur nog in het duister. "We moeten het afwachten. Ik weet niet echt waar we staan of hoe competitief we kunnen zijn", aldus de Red Bull-rijder.

Concurrentie aan de leiding

Vooraan het veld lijken de kaarten dit weekend anders geschud door de sterke vorm van de concurrentie. Lando Norris start vanaf poleposition in de McLaren, met Charles Leclerc in de Ferrari op de tweede positie. Oscar Piastri completeert de top drie voor de start op de Hungaroring. Of Verstappen de strijd met de coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes aan kan gaan, blijft voor de coureur zelf eveneens de vraag. De Limburger erkent dat de uitgangspositie gunstiger is uitgevallen dan op basis van pure snelheid verwacht mocht worden. "Ik start iets verder naar voren door de straffen van anderen", reageert de coureur op de kansen tegenover de concurrentie. "Ik weet het niet, hopelijk worden we natuurlijk positief verrast in de race."

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