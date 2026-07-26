Wolff woedend op concurrentie: 'Schandalig gedrag van die Teletubbies op de pitmuur'
Wolff woedend op concurrentie: 'Schandalig gedrag van die Teletubbies op de pitmuur'Maak ons je Google-favoriet
Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de Grand Prix van Hongarije hard uitgehaald naar de engineers van de concurrerende Formule 1-teams. De Oostenrijker noemde hen gekscherend 'Teletubbies' omdat zij hun coureurs niet waarschuwden voor naderende achterblijvers.
Tijdens de race op de Hungaroring kampte de wedstrijdleiding met een technische storing, waardoor de digitale lichtpanelen langs de baan uitvielen. Hierdoor moesten de marshals terugvallen op het handmatig zwaaien van blauwe vlaggen. Dit zorgde voor aanzienlijke vertragingen op de baan, wat vooral nadelig uitpakte voor Kimi Antonelli. De jonge Italiaan, die momenteel aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap, probeerde in de slotfase het gat naar Max Verstappen te dichten, terwijl hij tegelijkertijd onder druk stond van Ferrari-coureur Lewis Hamilton.
'Schandalig' optreden
Doordat de waarschuwingssystemen niet werkten, ontstonden er gevaarlijke situaties met achterblijvers. Wolff was na afloop bij Sky Sports dan ook niet te spreken over de gang van zaken. "Het waarschuwingssysteem functioneerde niet en auto's in de achterhoede waren aan het verdedigen tijdens een gevecht tussen Lewis en Kimi", aldus de teambaas. Hij wees daarbij nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van de andere pitmuren. "Het is gewoon schandalig van sommige van die Teletubbie-engineers die aan de pitmuur van deze teams zitten en de coureurs niet vertellen wat er achter hen gebeurt", foeterde Wolff.
Belachelijk
Niet alleen bij Mercedes liepen de frustraties hoog op. Ook Verstappen, die uiteindelijk als tweede over de streep kwam achter racewinnaar Lando Norris, werd flink opgehouden door dezelfde achterblijvers. De Red Bull-coureur liet via de boordradio tegenover zijn race-engineer Gianpiero Lambiase duidelijk blijken wat hij van de situatie vond. "Het is onacceptabel hoe lang dat hier duurt met deze auto", klonk het. Even later voegde de Nederlander daaraan toe: "Vriend, wat zijn ze aan het doen?" Toen hij opnieuw werd geblokkeerd, kookte hij over: "Ze zouden een straf moeten krijgen. Dit is verdomme belachelijk, deze idioten, mijn god", riep Verstappen.
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