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Oscar Piastri looks glum in front of the Hungarian flag

VIDEO: Piastri woest na Hongarije F1: “Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien” | GPFans Race Day

VIDEO: Piastri woest na Hongarije F1: “Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien” | GPFans Race Day

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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De Grand Prix van Hongarije leverde volop spektakel op. Lando Norris won de race vanaf pole, terwijl Max Verstappen ondanks problemen knap tweede werd en Kimi Antonelli het podium completeerde. Oscar Piastri viel na een botsing met Carlos Sainz uit, terwijl Lewis Hamilton opnieuw een straf kreeg en na afloop hard uithaalde naar de stewards.

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