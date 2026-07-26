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De Grand Prix van Hongarije leverde volop spektakel op. Lando Norris won de race vanaf pole, terwijl Max Verstappen ondanks problemen knap tweede werd en Kimi Antonelli het podium completeerde. Oscar Piastri viel na een botsing met Carlos Sainz uit, terwijl Lewis Hamilton opnieuw een straf kreeg en na afloop hard uithaalde naar de stewards.

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