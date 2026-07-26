VIDEO: Piastri woest na Hongarije F1: “Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien” | GPFans Race Day
VIDEO: Piastri woest na Hongarije F1: “Eén van de domste dingen die ik ooit heb gezien” | GPFans Race DayMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Hongarije leverde volop spektakel op. Lando Norris won de race vanaf pole, terwijl Max Verstappen ondanks problemen knap tweede werd en Kimi Antonelli het podium completeerde. Oscar Piastri viel na een botsing met Carlos Sainz uit, terwijl Lewis Hamilton opnieuw een straf kreeg en na afloop hard uithaalde naar de stewards.
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