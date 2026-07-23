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Hoewel Aston Martin op woensdag nog enige vertraging kende, is op donderdag de bevestiging gekomen dat het nieuwe pakket van de AMR26 is gearriveerd. De kiekjes laten radicale wijzigingen zien en ook heeft het team van Adrian Newey inspiratie opgedaan bij de rivalen.

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