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Aston Martin, AMR26, generic, Belgian GP

VIDEO: Aston Martin onthult radicaal gewijzigde AMR26 in Hongarije | GPFans News

VIDEO: Aston Martin onthult radicaal gewijzigde AMR26 in Hongarije | GPFans News

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Hoewel Aston Martin op woensdag nog enige vertraging kende, is op donderdag de bevestiging gekomen dat het nieuwe pakket van de AMR26 is gearriveerd. De kiekjes laten radicale wijzigingen zien en ook heeft het team van Adrian Newey inspiratie opgedaan bij de rivalen.

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