close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Isack Hadjar in Melbourne

Hadjar blikt terug op moeizame seizoensstart: 'Ik deed de simpelste dingen verkeerd'

Isack Hadjar in Melbourne — Foto: © IMAGO

Hadjar blikt terug op moeizame seizoensstart: 'Ik deed de simpelste dingen verkeerd'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens, maar vooral met groeiend optimisme terug op de eerste seizoenshelft bij Oracle Red Bull Racing. De 21-jarige coureur kende naar eigen zeggen een moeizame openingsfase van het jaar, maar merkt dat de weg omhoog inmiddels is ingezet. De Fransman stelt dat hij het materiaal steeds beter begrijpt en dat de betrouwbaarheid van zijn bolide hem helpt om constanter te presteren.

Voorafgaand aan dit seizoen maakte de rijder de veelbesproken overstap van zusterteam Racing Bulls naar de hoofdmacht. Als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen staat hij onder aanzienlijke druk, zeker na een sterk debuutjaar waarin hij in Zandvoort al op het podium stond. Hoewel de verwachtingen hooggespannen waren, verliepen de eerste raceweekenden in zijn nieuwe omgeving niet vlekkeloos.

Auto betrouwbaarder

Terugblikkend op die beginfase is de man die in de media vaak 'le Petit Prost' wordt genoemd, opvallend eerlijk over zijn eigen prestaties. "Het was een lastige seizoensstart. Ik had het gevoel dat ik de simpelste dingen verkeerd deed." Toch ziet de talentvolle coureur een duidelijke stijgende lijn in zijn resultaten. "Maar de laatste paar races ging het beter en de auto is nu betrouwbaarder. Het algehele resultaat is dus positief, maar we moeten meer races afwerken waarin we echt kunnen vechten."

Vertrouwen in de auto groeit

Dat hij inmiddels beter uit de verf komt, bleek wel tijdens de recente krachtmetingen op de Europese circuits. Eerder deze maand wist de Red Bull-coureur zijn ervaren Nederlandse teamgenoot op eigen kracht te verslaan tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. Ook tijdens het meest recente raceweekend op Spa-Francorchamps liet hij zich gelden. Na een gridstraf vanwege een motorwissel moest hij als 21e aan de wedstrijd beginnen, maar dankzij een indrukwekkende inhaalrace passeerde hij de finishvlag uiteindelijk als zesde. Bovendien speelde hij op zaterdag een cruciale teamrol door Verstappen een belangrijke slipstream te geven, wat een tweede startplek opleverde. "Ik heb nu veel vertrouwen. De auto is consistent en ik kan er al een tijdje het maximale uithalen." Hoewel de ambitieuze coureur beseft dat er nog ruimte is voor verbetering, sluit hij af met een positieve noot. "Ik ben blij, ook al is het nog niet op het niveau dat ik zou willen", zo blijft hij kritisch.

Gerelateerd

Red Bull Racing Isack Hadjar

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

Red Bull krijgt telefoontjes van coureurs die azen op stoeltje: "Max wordt ook door iedereen gebeld"

  • Gisteren 12:38
  • 15
Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"

Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"

  • 2 uur geleden
Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

Monaghan duikt 'gewoon' weer op bij Red Bull in Hongarije

  • 3 uur geleden
Red Bull-ambassadeur Nicholas fileert Brundle: 'Maar Max moest zijn mond houden'

Red Bull-ambassadeur Nicholas fileert Brundle: 'Maar Max moest zijn mond houden'

  • Gisteren 18:39
  • 3
FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten

FOM laat boardradio Russell weg: opvallende reden komt naar buiten

  • 21 juli 2026 14:24
  • 8
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

  • 20 juli 2026 18:24
  • 15

Net binnen

18:18
'Portimão in navolging van Maleisië grote kanshebber op plekje kalender 2026'
18:04
Hamilton heeft geen trek in stewardsmeeting na straf België: "Ik weet van niks"
17:28
Video
VIDEO: Aston Martin onthult radicaal gewijzigde AMR26 in Hongarije | GPFans News
16:09
Sainz, Alonso en Colapinto reageren gezamenlijk op uitslag WK-finale voetbal
15:32
Bortoleto stipt Red Bull en Mercedes aan: "Dan hadden wij ook in de top drie gevochten"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap Recap

TT Circuit Assen neemt besluit over F1-race, 'FIA beschermt Russell, maar niet Verstappen' | GPFans Recap

21 juli 2026 21:45 1
'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam Podcast

'Antonelli is mentaal verder dan Verstappen was bij zijn F1-debuut' | GPFans Raceteam

20 juli 2026 20:02
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes Data GP België

Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes

20 juli 2026 18:24 15
Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

19 juli 2026 09:51
Ontdek het op Google Play
x