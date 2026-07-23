Isack Hadjar kijkt met gemengde gevoelens, maar vooral met groeiend optimisme terug op de eerste seizoenshelft bij Oracle Red Bull Racing. De 21-jarige coureur kende naar eigen zeggen een moeizame openingsfase van het jaar, maar merkt dat de weg omhoog inmiddels is ingezet. De Fransman stelt dat hij het materiaal steeds beter begrijpt en dat de betrouwbaarheid van zijn bolide hem helpt om constanter te presteren.

Voorafgaand aan dit seizoen maakte de rijder de veelbesproken overstap van zusterteam Racing Bulls naar de hoofdmacht. Als teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen staat hij onder aanzienlijke druk, zeker na een sterk debuutjaar waarin hij in Zandvoort al op het podium stond. Hoewel de verwachtingen hooggespannen waren, verliepen de eerste raceweekenden in zijn nieuwe omgeving niet vlekkeloos.

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Auto betrouwbaarder

Terugblikkend op die beginfase is de man die in de media vaak 'le Petit Prost' wordt genoemd, opvallend eerlijk over zijn eigen prestaties. "Het was een lastige seizoensstart. Ik had het gevoel dat ik de simpelste dingen verkeerd deed." Toch ziet de talentvolle coureur een duidelijke stijgende lijn in zijn resultaten. "Maar de laatste paar races ging het beter en de auto is nu betrouwbaarder. Het algehele resultaat is dus positief, maar we moeten meer races afwerken waarin we echt kunnen vechten."

Vertrouwen in de auto groeit

Dat hij inmiddels beter uit de verf komt, bleek wel tijdens de recente krachtmetingen op de Europese circuits. Eerder deze maand wist de Red Bull-coureur zijn ervaren Nederlandse teamgenoot op eigen kracht te verslaan tijdens de kwalificatie voor de Britse Grand Prix. Ook tijdens het meest recente raceweekend op Spa-Francorchamps liet hij zich gelden. Na een gridstraf vanwege een motorwissel moest hij als 21e aan de wedstrijd beginnen, maar dankzij een indrukwekkende inhaalrace passeerde hij de finishvlag uiteindelijk als zesde. Bovendien speelde hij op zaterdag een cruciale teamrol door Verstappen een belangrijke slipstream te geven, wat een tweede startplek opleverde. "Ik heb nu veel vertrouwen. De auto is consistent en ik kan er al een tijdje het maximale uithalen." Hoewel de ambitieuze coureur beseft dat er nog ruimte is voor verbetering, sluit hij af met een positieve noot. "Ik ben blij, ook al is het nog niet op het niveau dat ik zou willen", zo blijft hij kritisch.

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