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Start, Imola, 2025, generic

Domenicali verklapt: Imola de grote kandidaat voor seizoensafsluiting 2026

Start, Imola, 2025, generic — Foto: © IMAGO

Domenicali verklapt: Imola de grote kandidaat voor seizoensafsluiting 2026

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft laten doorschemeren dat het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari mogelijk later dit jaar alsnog op de kalender verschijnt. Hoewel de seizoensafsluiting in het Midden-Oosten voorlopig nog staat gepland, houdt de topman nadrukkelijk de deur open voor een onverwachte terugkeer naar Italië.

Er heerst momenteel veel onzekerheid over de laatste races van het huidige Formule 1-seizoen. Door geopolitieke spanningen staan de geplande evenementen in Qatar en Abu Dhabi, die respectievelijk in november en december op de planning staan, onder zware druk. Eerder werd al bekend dat de Grand Prix van Bahrein is verplaatst naar het Maleisische Sepang. Achter de schermen wordt er dan ook intensief gesproken over mogelijke alternatieven voor de seizoensfinale, waarbij onder meer Las Vegas en diverse Europese circuits worden genoemd als vervangers. Imola ontbrak oorspronkelijk op de kalender ten gunste van nieuwe locaties zoals Madrid, maar lijkt nu een belangrijke kandidaat te zijn om in te springen.

Domenicali hint op Imola

Tegenover Sky Sports liet Domenicali zich uit over de wankele status van de laatste raceweekenden. Hij gaf aan dat de sport voorbereid is op een scenario waarin het Midden-Oosten definitief wordt overgeslagen. "Tot het laatste moment zijn de races in Qatar en Abu Dhabi bevestigd", zo stelt de CEO van de Formule 1. "Maar als we andere beslissingen moeten nemen, zijn we er klaar voor, en het volstaat te zeggen dat we Italiaans zullen spreken", zo hint hij zeer stevig dus op een mogelijke race in Imola.

Opsteker voor de fans

Deze uitspraken sluiten dus naadloos aan bij de geluiden die onlangs vanuit het kamp van Imola klonken. Burgemeester Marco Panieri liet onlangs vanuit de paddock in Boedapest al weten dat het circuit paraat staat om de Formule 1 te ontvangen, mochten de races in Qatar of Abu Dhabi geen doorgang kunnen vinden. Om aan de modernste standaarden van de koningsklasse te blijven voldoen, worden er momenteel bovendien infrastructurele verbeteringen doorgevoerd op het historische circuit. Een definitief besluit van de FIA en de FOM over het doorgaan van de seizoensfinale in het Midden-Oosten wordt tijdens de naderende zomerstop verwacht. Mocht de keuze daadwerkelijk op Imola vallen, dan betekent dit een onverwachte opsteker voor de lokale fans. 

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