Mercedes-teambaas Toto Wolff kondigt op Instagram het vertrek aan van hoofdscout en ontdekker van Kimi Antonelli, Gwen Lagrue. De Fransman wordt al wekenlang in verband gebracht met een mogelijke overstap naar Red Bull Racing en het bevestigde vertrek lijkt dan ook de eerste stap richting Oostenrijk te zijn.

Red Bull is al sinds het vertrek van Helmut Marko op zoek naar een geschikte vervanger. Marko was niet alleen de adviseur van het team, maar had ook de Red Bull-opleiding onder zijn hoede. In die functie heeft hij de afgelopen jaren diverse coureurs laten debuteren, die bij tegenvallende resultaten ook niet lang hoefden te wachten voordat ze weer aan de kant werden geschoven. Marko nam eind 2025 afscheid bij Red Bull Racing en het Oostenrijkse team is dan ook op zoek naar een vervanger, waarbij de naam van Lagrue telkens is opgedoken.

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Mercedes neem afscheid van Lagrue

Wolff meldt op Instagram dat het vertrek van Lagrue definitief is en is vooral dankbaar. "Dank je wel, Gwen. Het was een geweldige reis samen", zo opent Wolff. "Samen hebben we veel jonge coureurs ontwikkeld, onder wie onze huidige F1-coureurs George en Kimi. Daar heb jij een fantastische bijdrage aan geleverd", zo benadrukt hij de prestaties. Daarbij gaan de twee uit elkaar, maar blijven ze vrienden: "Professionele samenwerkingen kunnen eindigen, maar als vrienden blijven we altijd verbonden, met dezelfde visie." Mogelijk sluit Lagrue dus aan bij Red Bull: "We wensen je heel veel succes bij je volgende uitdaging."

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