Isack Hadjar is na afloop van de F1 Grand Prix van Hongarije met veel vraagtekens achtergebleven over de wisselvallige prestaties van zijn Red Bull RB22. De Frans-Algerijnse coureur stelt dat de bolide op de ene bandencompound uiterst competitief was, maar op de andere compound totaal geen snelheid kon vinden.

Tijdens de race op de Hungaroring kwam de teamgenoot van Max Verstappen als zesde over de finishlijn, nadat hij vanaf de achtste positie was begonnen.. Gedurende het gehele raceweekend in Boedapest kampte de Red Bull-coureur met aanzienlijke balansproblemen en omschreef hij zijn bolide in een eerder stadium zelfs als nagenoeg onbestuurbaar. Het team slaagde er niet in om tijdig de juiste setup te vinden, wat resulteerde in een moeizame wedstrijd. Desondanks kan Red Bull terugblikken op een prima resultaat met de P2 van Verstappen en de P6 van Hadjar.

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Hadjar snapt niks van de banden

De grootste uitdaging voor de laatstgenoemde lag met name in de openingsfase van de wedstrijd op de Hongaarse bodem. "De mediumband", antwoordt Hadjar resoluut op de vraag van Viaplay wat het lastigste aspect van zijn race was. "Ik weet niet wat er gebeurde tijdens de eerste stint. We waren absoluut nergens qua snelheid." Op het harde rubber voelde hij zich echter een stuk comfortabeler. "Op de harde band tijdens de tweede en derde stint waren we erg snel", stelt hij tevreden vast over zijn herstel in de slotfase. Toch zorgt het grote contrast tussen de compounds voor de nodige verwarring bij de huidige nummer acht uit de tussenstand. "Ik ben eigenlijk de weg kwijt. Ik weet niet waarom we op de ene compound snel zijn en op de andere nergens."

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Problemen met terugschakelen

Naast de gebrekkige wegligging en balans kreeg de coureur van Red Bull Racing, net als zijn ervaren teamgenoot Verstappen, ook te maken met technische haperingen bij het schakelen. Hoewel acute mechanische defecten aan de krachtbron of de versnellingsbak uitbleven, vormden deze softwarematige of mechanische problemen wel een flinke belemmering voor zijn ritme. "Dit was het maximale resultaat dat ik had kunnen behalen", reageert hij nuchter op zijn behaalde zesde plaats. "Er zijn een paar dingen die we aan het oplossen zijn. De racestarts gaan bijvoorbeeld goed", klinkt het ondanks de tegenslagen toch nog positief.

Ondanks die kleine verbeteringen ziet Hadjar ook duidelijke pijnpunten die richting de volgende races snel verholpen moeten worden. "Er zijn dingen waarin we een stap terug doen, zoals het terugschakelen bijvoorbeeld, wat erg irritant is. We moeten de zaken op orde houden."

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