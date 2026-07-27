close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen on the podium at the Hungaroring

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na eerste seizoenshelft

Verstappen on the podium at the Hungaroring — Foto: © IMAGO

Dit is de stand in het wereldkampioenschap na eerste seizoenshelft

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Andrea Kimi Antonelli heeft zijn leiding in het wereldkampioenschap voor coureurs verder verstevigd na de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur liep op de Hungaroring uit op zijn naaste belagers. Dit is nu de stand in het wereldkampioenschap.

Norris mocht de wedstrijd in Boedapest vanaf pole position aanvangen, maar raakte de leiding in de beginfase kwijt aan teamgenoot Oscar Piastri. Nadat de Australiër later in de race te maken kreeg met een uitvalbeurt, kon de Brit de zege alsnog veiligstellen. Verstappen kende een lastig weekend waarin hij klaagde over de balans van zijn bolide, maar de Red Bull-coureur wist zich vanaf de vierde startplek knap terug te knokken naar de tweede trede van het podium. Antonelli completeerde de top drie en pakte daarmee kostbare punten voor de titelstrijd.

Verstappen stijgt plekje

Door zijn podiumplaats staat Antonelli nu op 219 punten in het klassement, waarmee hij een comfortabele voorsprong van vijftig punten heeft opgebouwd ten opzichte van Lewis Hamilton. De Ferrari-routinier kwam zondag als vierde over de streep, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat terug naar de vijfde eindklassering. Hierdoor schoof zijn teamgenoot Charles Leclerc op naar de vierde plaats in de daguitslag. In het kampioenschap bezet Hamilton nog wel de tweede positie, gevolgd door George Russell met 160 punten. Norris is dankzij zijn overwinning opgeklommen naar de vijfde plaats met 128 punten, vlak achter Leclerc. Verstappen stijgt door zijn inhaalrace naar de zesde positie en staat momenteel op 109 punten.

Stand Formule 1 na de GP van België

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 219 punten
2. Lewis Hamilton (Ferrari): 169 punten
3. George Russell (Mercedes): 160 punten
4. Charles Leclerc (Ferrari): 138 punten
5. Lando Norris (McLaren): 128 punten
6. Max Verstappen (Red Bull Racing): 109 punten
7.Oscar Piastri: 92 punten
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 68 punten
9. Liam Lawson (Racing Bulls): 43 punten
10. Pierre Gasly (Alpine): 42 punten
11. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 23 punten
12. Franco Colapinto (Alpine) 19 punten
13. Oliver Bearman (Haas): 18 punten
14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punten
15. Carlos Sainz (Williams): 6 punten
16. Alexander Albon (Williams): 5 punten
17. Esteban Ocon (Haas): 3 punten
18. Nico Hülkenberg (Audi): 2 punten
19. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt
20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten
21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten
22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

Gerelateerd

Formule 1 Formule 1-wereldkampioenschap

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijs

F1 Driver Of The Day 2026: Tweede plek Verstappen wordt beloond met publieksprijs

  • 3 uur geleden
  • 7
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije

  • Gisteren 10:56
  • 11
Ticktum verrast vriend en vijand met Formule E-zege in spectaculaire laatste ronde | F1 Shorts Live

Ticktum verrast vriend en vijand met Formule E-zege in spectaculaire laatste ronde | F1 Shorts

  • 25 juli 2026 15:42
  • 46
Wat is de zomerstop in F1, hoe lang duurt het en aan welke regels moeten teams voldoen?

Wat is de zomerstop in F1, hoe lang duurt het en aan welke regels moeten teams voldoen?

  • Vandaag 08:02
  • 1
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

  • Gisteren 12:35
VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast Video

VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast

  • 12 minuten geleden

Net binnen

19:15
Video
VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast
17:47
Piquet reageert online na P2 Verstappen: "Plek twee met ongelofelijke race"
17:01
Afgekoelde Hamilton steekt hand toch in eigen boezem: "Het zijn gewoon fouten"
16:15
Olav Mol geniet van berekenende Antonelli: "Het is een beetje Cruijffiaans"
15:49
Verstappen over laatste Dutch GP: 'De baan verdwijnt niet, dus ik zal er nog vaak zijn'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint Samenvatting GP Hongarije

Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint

Gisteren 16:44 14
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender Breaking

BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender

Gisteren 12:35
Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje Samenvatting

Totaal rommeltje in Q3 met pole voor Norris, Alonso zorgt voor Aston Martin-feestje

25 juli 2026 17:02
Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen' Max Verstappen

Verstappen ontevreden na eerste dag in Boedapest: 'Nog wat werk te doen voor morgen'

24 juli 2026 19:03
Ontdek het op Google Play
x