Andrea Kimi Antonelli heeft zijn leiding in het wereldkampioenschap voor coureurs verder verstevigd na de Grand Prix van Hongarije. De Mercedes-coureur liep op de Hungaroring uit op zijn naaste belagers. Dit is nu de stand in het wereldkampioenschap.

Norris mocht de wedstrijd in Boedapest vanaf pole position aanvangen, maar raakte de leiding in de beginfase kwijt aan teamgenoot Oscar Piastri. Nadat de Australiër later in de race te maken kreeg met een uitvalbeurt, kon de Brit de zege alsnog veiligstellen. Verstappen kende een lastig weekend waarin hij klaagde over de balans van zijn bolide, maar de Red Bull-coureur wist zich vanaf de vierde startplek knap terug te knokken naar de tweede trede van het podium. Antonelli completeerde de top drie en pakte daarmee kostbare punten voor de titelstrijd.

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Verstappen stijgt plekje

Door zijn podiumplaats staat Antonelli nu op 219 punten in het klassement, waarmee hij een comfortabele voorsprong van vijftig punten heeft opgebouwd ten opzichte van Lewis Hamilton. De Ferrari-routinier kwam zondag als vierde over de streep, maar viel door een tijdstraf van vijf seconden wegens te hard rijden in de pitstraat terug naar de vijfde eindklassering. Hierdoor schoof zijn teamgenoot Charles Leclerc op naar de vierde plaats in de daguitslag. In het kampioenschap bezet Hamilton nog wel de tweede positie, gevolgd door George Russell met 160 punten. Norris is dankzij zijn overwinning opgeklommen naar de vijfde plaats met 128 punten, vlak achter Leclerc. Verstappen stijgt door zijn inhaalrace naar de zesde positie en staat momenteel op 109 punten.

Stand Formule 1 na de GP van België

1. Kimi Antonelli (Mercedes): 219 punten

2. Lewis Hamilton (Ferrari): 169 punten

3. George Russell (Mercedes): 160 punten

4. Charles Leclerc (Ferrari): 138 punten

5. Lando Norris (McLaren): 128 punten

6. Max Verstappen (Red Bull Racing): 109 punten

7.Oscar Piastri: 92 punten

8. Isack Hadjar (Red Bull Racing): 68 punten

9. Liam Lawson (Racing Bulls): 43 punten

10. Pierre Gasly (Alpine): 42 punten

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls): 23 punten

12. Franco Colapinto (Alpine) 19 punten

13. Oliver Bearman (Haas): 18 punten

14. Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punten

15. Carlos Sainz (Williams): 6 punten

16. Alexander Albon (Williams): 5 punten

17. Esteban Ocon (Haas): 3 punten

18. Nico Hülkenberg (Audi): 2 punten

19. Fernando Alonso (Aston Martin): 1 punt

20. Valtteri Bottas (Cadillac): 0 punten

21. Sergio Pérez (Cadillac): 0 punten

22. Lance Stroll (Aston Martin): 0 punten

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