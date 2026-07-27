VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast
VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam PodcastMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier.
In de podcast blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van Hongarije, waarin Lando Norris heeft laten zien dat het nieuwe pakket van McLaren werkt. Max Verstappen was niet blij met zijn RB22 maar pakt toch de tweede plek op de Hungaroring en Ferrari was torenhoge favoriet, maar zakt door het ijs, In deze aflevering hoor je GPFans presentator Remy Ramjiawan en F1-technisch-expert Vincent Bruins.
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