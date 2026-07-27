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Verstappen eerlijk over moeizame seizoenshelft: "Over het algemeen was het zwaar"

VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast

Verstappen eerlijk over moeizame seizoenshelft: &#34;Over het algemeen was het zwaar&#34; — Foto: © IMAGO

VIDEO: ‘Verstappen laat weer zien dat hij de beste is’ | GPFans Raceteam Podcast

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier.

In de podcast blikken we uitgebreid terug op de Grand Prix van Hongarije, waarin Lando Norris heeft laten zien dat het nieuwe pakket van McLaren werkt. Max Verstappen was niet blij met zijn RB22 maar pakt toch de tweede plek op de Hungaroring en Ferrari was torenhoge favoriet, maar zakt door het ijs, In deze aflevering hoor je GPFans presentator Remy Ramjiawan en F1-technisch-expert Vincent Bruins.

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