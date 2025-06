Woonplaatsen van F1-coureurs: Waar wonen Verstappen en co, en waarom?

De Formule 1 is natuurlijk een wereldwijde sport met coureurs uit allerlei landen. Het is dus niet gek dat ze dan ook verspreid over de hele wereld wonen, al is het wel zo dat een groot aantal coureurs dezelfde locaties kiest. GPFans legt uit waar de coureurs wonen en waarom.

Eén van de meest populaire woonplaatsen voor coureurs is - zoals inmiddels wel bekend - toch wel Monaco. Naast de roem en fortuin die Monte Carlo uitstraalt, ademt het staatje ook een gezonde sportcultuur. Natuurlijk herbergt het met de Grand Prix van Monaco één van de grootste race-evenementen ter wereld. Daarnaast wordt er op de Monte Carlo Country Club jaarlijks het ATP 1000-toernooi van Monte Carlo gespeeld en herbergt het prinsdom in de vorm van AS Monaco, voormalig club van Real Madrid-speler Kylian Mbappé, ook nog eens één van de rijkere voetbalclubs van Frankrijk. Monaco staat daarnaast natuurlijk bekend als één van de belastingparadijzen die onze wereld rijk is. De coureurs hoeven in Monaco geen inkomensbelasting te betalen en daarnaast wordt er door de Monegaskische regering ook geen vermogensbelasting ingehouden.

Artikel gaat verder onder video

Overige locaties

Het is dan ook niet gek dat 11 van de 21 coureurs hun optrekje in Monaco hebben staan. Toch zijn er nog zat coureurs die ergens anders wonen. Twee of drie van de rijders wonen bijvoorbeeld in Zwitserland, dat ook verschillende belastingvoordelen biedt aan de steenrijke topsporters én centraal in Europa ligt. Maar liefst zeven van de tien teams herbergen hun hoofdkwartier in het Verenigd Koninkrijk, maar slechts één coureur woont daar ook. Kimi Antonelli, Isack Hadjar en Charles Leclerc, evenals misschien Fernando Alonso, zijn in hun land van herkomst gebleven.

De landen waar de coureurs wonen

Gerelateerd