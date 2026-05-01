De Formule 1-coureurs gaan in gesprek met de FIA over mogelijke wijzigingen in het tijdschema voor de Grand Prix van Miami. Er is voor zondag een grote kans op onweersbuien voorspeld, wat het verloop van de race op het Miami International Autodrome in gevaar kan brengen. De lokale wetgeving kan ervoor zorgen dat de race wordt uitgesteld.

Sergio Pérez, de ervaren Mexicaanse coureur die dit seizoen voor Cadillac uitkomt en momenteel de twintigste plaats in het kampioenschap bezet, bevestigt dat er overleg plaatsvindt over de naderende weersomstandigheden. "Er is later een vergadering met de FIA om het scenario voor zondag dubbel te checken, want blijkbaar ziet het er echt slecht uit", laat de Mexicaan weten over de dreigende stormen.

Lokale weersverwachtingen schatten de kans op onweer op zondag in op maar liefst 85 procent. Omdat de stormen later op de dag worden verwacht, overweegt de Formule 1 om de starttijd van de race, die gepland staat om 16:00 uur lokale tijd, naar voren te halen om de ergste neerslag te ontwijken. Een dergelijke ingreep werd in 2024 ook al toegepast tijdens de Grand Prix van Brazilië op Interlagos vanwege de dreiging van zware regenval. Voor Pérez en zijn collega's is het voorlopig afwachten of de FIA, de overkoepelende organisatie van de autosport, daadwerkelijk tot actie overgaat. "We zullen zien of er wijzigingen zijn in het schema voor het weekend", aldus de coureur.

Nieuwe auto's in de regen

Naast de weersomstandigheden baart ook het gebrek aan ervaring met de huidige generatie auto's in de regen de coureurs zorgen. Er is voorafgaand aan de race geen regen voorspeld, waardoor de rijders mogelijk onvoorbereid aan de start verschijnen in natte condities. McLaren-coureur Oscar Piastri, die momenteel de zesde plaats in het kampioenschap bezet, benadrukt dit probleem voor de rijdersgroep. "Ik denk niet dat velen van ons deze auto's al eerder in de regen hebben bestuurd", stelt de Australiër over de onbekende factoren. Hij voegt eraan toe dat er "misschien een paar mensen in Barcelona bij de shakedown" natte omstandigheden hebben ervaren.

Ingrijpen van de FIA

Piastri verwacht dat de race onder natte omstandigheden een flinke beproeving zal worden voor alle deelnemende coureurs. "Maar ik denk dat het uitdagende auto's zullen zijn om in de regen te besturen, alleen al vanwege enkele eigenaardigheden die ze hebben. Wat het weer betreft: als het regent in Miami, regent het normaal gesproken stevig door, dus we wachten af. Het wordt hoe dan ook interessant", besluit de McLaren-rijder. Om de veiligheid te vergroten, heeft de FIA onlangs de reglementen aangepast om de controle over de wagens te waarborgen. Vanaf dit weekend is het gebruik van de 'Boost'-modus tijdens natte omstandigheden verboden om de stabiliteit van de wagens te verbeteren.

Daarnaast vormt de Amerikaanse wetgeving mogelijk een obstakel. Hierin staat namelijk geschreven dat buitenevenementen direct moeten worden gestopt bij onweer. Ook voor de Formule 1 zelf levert dit problemen op. Zo mag bij onweer de medische helikopter niet vliegen, wat betekent dat een sessie direct moet worden stilgelegd met een rode vlag.