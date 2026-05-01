Hoe laat beginnen vandaag de sessies in Miami?
Het is weer raceweek in de koningsklasse van de autosport. Na een ongebruikelijke pauze van vijf weken verhuist het Formule 1-spektakel naar de Verenigde Staten voor de vijfde krachtmeting van het seizoen op het Miami International Autodrome. Hoe laat beginnen de sessies vandaag?
Voor het team van Mercedes en hun nieuwe ster Andrea Kimi Antonelli is Miami de uitgelezen kans om hun verrassende dominantie in dit nieuwe tijdperk voort te zetten. De jonge Italiaan voert momenteel het coureurskampioenschap aan met een totaal van 72 punten, op de voet gevolgd door zijn ervaren teamgenoot George Russell, die 63 punten achter zijn naam heeft staan. Mercedes leidt eveneens soeverein bij de constructeurs met 135 punten, waarmee de Duitse renstal een comfortabele voorsprong geniet op de eerste achtervolger Ferrari. De concurrentie zal op het Amerikaanse stratencircuit alles op alles moeten zetten om terug te slaan en de aansluiting in de titelstrijd niet al in een vroeg stadium definitief te verliezen.
Miami International Autodrome
Aan de fysieke lay-out van het Miami International Autodrome rondom het Hard Rock Stadium zijn voor de editie van 2026 geen grote wijzigingen doorgevoerd, maar het weekendformat ziet er wel degelijk anders uit. Er wordt dit weekend gewerkt met het aangescherpte Sprint-format, wat in de basis betekent dat er normaal gesproken slechts één vrije training op het programma staat. Vanwege de grootschalige introductie van nieuwe technische regels omtrent energiebeheer en het verminderen van gevaarlijke snelheidsverschillen op de rechte stukken, heeft de FIA echter besloten om deze oefensessie eenmalig te verlengen van 60 naar 90 minuten. Hierdoor krijgen alle teams, waaronder de ambitieuze debuterende renstallen Audi en Cadillac, de broodnodige extra tijd om te wennen aan de technische aanpassingen op de baan.
Tijdschema Grand Prix van Miami
Het officiële raceweekend in Miami begint vandaag om 18:00 uur Nederlandse tijd met de eenmalig verlengde vrije training. Later op de avond, om exact 22:30 uur, gaan de coureurs de baan op voor de sprintkwalificatie om de startvolgorde voor de korte race te bepalen. De zaterdag staat volledig in het teken van de sprintrace om 18:00 uur, gevolgd door de kwalificatie voor de hoofdrace om 22:00 uur. Deze kwalificatiesessie bepaalt de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van Miami, die op zondag 3 mei om 22:00 uur Nederlandse tijd van start gaat.
Vrijdag 1 mei
18:00 uur: Eerste vrije training
22:30 uur: Sprintkwalificatie
Zaterdag 2 mei
18:00 uur: Sprint
22:00 uur: Kwalificatie
Zondag 3 mei
22:00 uur: Grand Prix van Miami
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Net binnen
- 1
Veel gelezen
