Max Verstappen kan dit weekend in Miami buigen over een meer dan goede entourage wanneer het Formule 1-seizoen zich weer hervat. Waar eerder al bleek dat een groot gedeelte van zijn eigen familie erbij is, zien we nu ook dat Kelly Piquet in Florida is.

De afgelopen tijd zit Verstappen natuurlijk verre van lekker in zijn vel in de Formule 1. De Nederlander beleeft zijn lolletjes voor namelijk naast het Formule 1-circuit, zoals op de Nordschleife en met zijn gezinnetje. Red Bull Racing kent een zeer moeizame seizoensstart; na de eerste drie races van het huidige kampioenschap staat de renstal uit Milton Keynes slechts zesde in het constructeurskampioenschap met zestien punten.

Artikel gaat verder onder video

Victoria en Sophie aanwezig

De viervoudig wereldkampioen kan dan ook alle steun gebruiken bij de hervatting van het Formule 1-seizoen aankomend weekend in Miami. Doorgaans zien we - wanneer er familie op locatie is - voornamelijk Jos Verstappen dan op het circuit verschijnen. Eerder bleek al dat Verstappen dit weekend bijval krijgt van zusje Victoria Verstappen, inclusief haar zoontjes, terwijl ook moeder Sophie Kumpen erbij is. Niet alleen die twee dames blijken nu in Miami aanwezig te zijn. Ook zijn lieftallige vriendin Kelly Piquet is erbij op Amerikaanse bodem. Alle seinen op groen voor een fantastisch resultaat.

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

