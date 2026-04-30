close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Kelly Piquet

Kelly Piquet óók in Miami om Verstappen aan te moedigen komend weekend

Kelly Piquet — Foto: © IMAGO

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Max Verstappen kan dit weekend in Miami buigen over een meer dan goede entourage wanneer het Formule 1-seizoen zich weer hervat. Waar eerder al bleek dat een groot gedeelte van zijn eigen familie erbij is, zien we nu ook dat Kelly Piquet in Florida is.

De afgelopen tijd zit Verstappen natuurlijk verre van lekker in zijn vel in de Formule 1. De Nederlander beleeft zijn lolletjes voor namelijk naast het Formule 1-circuit, zoals op de Nordschleife en met zijn gezinnetje. Red Bull Racing kent een zeer moeizame seizoensstart; na de eerste drie races van het huidige kampioenschap staat de renstal uit Milton Keynes slechts zesde in het constructeurskampioenschap met zestien punten.

Victoria en Sophie aanwezig

De viervoudig wereldkampioen kan dan ook alle steun gebruiken bij de hervatting van het Formule 1-seizoen aankomend weekend in Miami. Doorgaans zien we - wanneer er familie op locatie is - voornamelijk Jos Verstappen dan op het circuit verschijnen. Eerder bleek al dat Verstappen dit weekend bijval krijgt van zusje Victoria Verstappen, inclusief haar zoontjes, terwijl ook moeder Sophie Kumpen erbij is. Niet alleen die twee dames blijken nu in Miami aanwezig te zijn. Ook zijn lieftallige vriendin Kelly Piquet is erbij op Amerikaanse bodem. Alle seinen op groen voor een fantastisch resultaat.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Miami Kelly Piquet

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Ontdek het op Google Play
x