Max Verstappen is blij dat hij na een onverwachte voorjaarsstop weer achter het stuur van zijn Formule 1-auto is gekropen. De viervoudig wereldkampioen blikt vooruit op de aanstaande Grand Prix van Miami en hoopt dat Red Bull Racing het gat naar de concurrentie eindelijk kan dichten met de meegenomen verbeteringen.

De start van het 2026-seizoen is voor Verstappen uitgelopen op een flinke teleurstelling. Door de ingrijpende introductie van de nieuwe technische reglementen en de overstap naar de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron kampt de formatie uit Milton Keynes met aanzienlijke betrouwbaarheids- en prestatieproblemen. Verstappen bezet momenteel slechts de negende plaats in het rijderskampioenschap met een totaal van twaalf punten, terwijl Red Bull de zesde plek inneemt bij de constructeurs. In China viel de Nederlander uit met motorproblemen en tijdens de race in Japan kwam hij als achtste over de streep.

Artikel gaat verder onder video

Aansluiting vinden bij de top

Vanwege het wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië lag het Formule 1-seizoen in april onverwacht enkele weken stil. Verstappen kwam onlangs echter weer in actie tijdens een speciale filmdag om de systemen van zijn bolide te controleren. "Het is echt goed om na een korte pauze weer in de auto te zitten", laat hij optekenen in een officiële vooruitblik van het team. "Ook al is het een filmdag, het is fijn om ieders gezichten te zien. Het is altijd mooi om terug te zijn bij het team en weer te wennen aan de snelheden in de Formule 1-auto voordat we naar Miami vertrekken, dus in dat opzicht was het een goede dag voor mij", aldus de coureur die hunkert naar eerherstel.

Achter de schermen in Milton Keynes is de afgelopen periode koortsachtig doorgewerkt om de fundamentele problemen met de RB22 op te lossen. "Ik weet dat we een behoorlijk lange pauze hebben gehad, maar het was niet echt een pauze, want het team heeft hard gewerkt om te begrijpen wat we beter kunnen doen met de auto", legt Verstappen uit over de huidige status van de ontwikkeling. Dat harde werken resulteert voor de race in Miami in een cruciaal updatepakket dat de koers van het seizoen moet veranderen. De bolide kampt momenteel met een overgewicht van negen tot tien kilogram en krijgt daarom nieuwe, lichtere chassis-componenten gemonteerd. Tevens ligt de focus van de engineers op het verbeteren van het energiemanagement van de complexe Red Bull-Ford-krachtbron. Teambaas Laurent Mekies spreekt in de aanloop naar het weekend in Florida van een broodnodige 'reboot' van het seizoen.

Het doel voor het raceweekend in de Verenigde Staten is dan ook helder voor de regerend wereldkampioen. "Ik ben erg enthousiast om te zien wat we in Miami kunnen doen en hopelijk kunnen we wat dichter bij die top drie teams zitten", besluit Verstappen strijdvaardig. Die top drie bestaat momenteel uit de teams van Mercedes, Ferrari en McLaren. Mercedes domineert de openingsfase van dit nieuwe tijdperk met coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell, die momenteel de eerste twee plekken in de WK-stand bezetten. Om de nieuwe updates uitvoerig te kunnen testen, krijgt Red Bull in Miami de ruimte tijdens een aangepast sprintweekend. De eerste vrije training op vrijdag is verlengd naar een sessie van anderhalf uur, waarna later op de avond (Nederlandse tijd) direct de sprintkwalificatie op het programma staat.