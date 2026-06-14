James Vowles lijkt van mening dat het besluit om de tijdstraffen van Pierre Gasly in Monaco terug te draaien onterecht is. De teambaas van Williams steunt McLaren en Red Bull Racing in hun voornemen om in beroep te gaan tegen de beslissing van de FIA. Vowles stelt dat het de verantwoordelijkheid van de teams en coureurs blijft om zich aan de regels te houden, maar vindt het oneerlijk dat de straf van de Alpine-coureur is geschrapt, terwijl dat bij Lewis Hamilton, Oscar Piastri en George Russell niet meer mogelijk is.

Gasly kreeg na de race in het prinsdom zijn derde plaats terug, nadat de stewards twee tijdstraffen van vijf seconden hadden geannuleerd. De straffen werden aanvankelijk uitgedeeld voor te hard rijden in de pitstraat, maar werden geschrapt omdat de afstand van de pitstraat verkeerd zou zijn gemeten. McLaren, dat zag hoe Piastri wel een straf moest inlossen, en Red Bull, dat coureur Isack Hadjar zijn podiumplaats zag kwijtraken aan Gasly, hebben aangegeven in beroep te willen gaan en dus hangt er nog steeds een vraagteken boven de eindklassering van Monaco. "Ik zou hen daarin absoluut steunen", begint Vowles bij de Grand Prix van Barcelona-Catalonië tegenover Sky Sports F1, en geeft aan dat het McLaren en Red Bull goed recht is om te protesteren.

Artikel gaat verder onder video

Vowles verrast door herziening van Monaco-uitslag

De Brit benadrukt dat zijn eigen team geen direct nadeel ondervindt van de beslissing. "Het raakt ons persoonlijk niet echt. Hij lag hoe dan ook voor ons. Natuurlijk gaat het wel om een positie in het kampioenschap", zo wijst Vowles naar de extra punten voor Alpine. Wel heeft hij moeite met de gevolgen voor de andere coureurs, die hun straffen al tijdens de race hebben ingelost en daardoor geen compensatie kunnen krijgen. Russell kreeg zelfs een nog zwaardere straf omdat hij zijn eerste penalty niet correct inloste tijdens een pitstop. "Ik ben verrast dat we een herziening van de uitslag hebben, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het nu vooral een beetje een rommeltje creëert: wat doe je met George? Wat doe je met Piastri, die in die omstandigheid als gevolg daarvan ook op het podium had moeten staan? Dat is de rotzooi waar ik me niet prettig bij voel", legt hij uit.

Related image

Overtredingen waren verantwoordelijkheid van de teams

Hoewel de Formule 1 en de FIA toegaven dat de verkeerde meting bijdroeg aan de overtredingen, vindt Vowles dat de straffen in de basis terecht waren. Hij wijst erop dat coureurs zelf de witte lijn afsnijden. "Je kunt de pitstraat afsnijden. Als je onboard meekijkt, zie je dat ze niet binnen de witte lijnen rijden, maar ze rijden eroverheen, dus je hebt de afstand verkort", analyseert hij. Williams kreeg op de vrijdag in Monaco zelf een boete voor het overschrijden van de snelheidslimiet en greep direct in. "We hebben ernaar gekeken en zeiden: 'Ah, dit is wat er is gebeurd', en hebben als gevolg daarvan onze snelheidslimiet verlaagd, want dat is de regelgeving." Vowles vindt de straffen wel terecht, maar dat het bij Gasly is teruggedraaid en bij de anderen niet, kan volgens hem niet door de beugel.

Gerelateerd