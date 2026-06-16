Russell looft én vreest Hamilton: "Lewis gaat echte bedreiging vormen"

George Russell heeft vol lof gereageerd op de eerste overwinning van Lewis Hamilton in dienst van Ferrari. De Mercedes-coureur geeft toe dat de veelbesproken overstap van zijn voormalige teamgenoot naar de renstal uit Maranello nu zijn vruchten afwerpt en benadrukt hoe bijzonder het is om samen op een historisch Brits podium te staan.

Hamilton schreef afgelopen zondag geschiedenis door de 106e Grand Prix-zege uit zijn indrukwekkende loopbaan te boeken, wat tevens zijn eerste overwinning was sinds de race in België in 2024. De zevenvoudig wereldkampioen werd op het ereschavot geflankeerd door zijn landgenoten Russell en Lando Norris. Door deze overwinning en de late uitvalbeurt van klassementsleider Kimi Antonelli, is Hamilton in de WK-stand opgeklommen naar de tweede plaats, direct gevolgd door Russell die momenteel de derde plek in het klassement bezet.

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Russell looft voormalig teamgenoot Hamilton in Spanje

Russell en Hamilton reden jarenlang samen bij de Zilverpijlen, waardoor de huidige nummer drie van het wereldkampioenschap de prestatie van zijn landgenoot goed op waarde kan schatten. "Allereerst enorme felicitaties aan deze man, want ik weet hoe hard hij werkt en we hebben natuurlijk veel jaren samen doorgebracht bij Mercedes", laat Russell direct na de race in Spanje weten. De jonge Brit genoot zichtbaar van het moment op het podium en toonde zich een sportief verliezer.

"Ik ben echt blij om de Lewis terug te zien waar ik als kind in de Formule 1 naar keek", aldus Russell, die zelf zeer tevreden was met zijn tweede plaats na een reeks moeizame uitvalbeurten eerder in het seizoen 2026. "Het is goed om terug op het podium te zijn en een redelijk probleemloze race te hebben gehad, maar Ferrari was enorm indrukwekkend vandaag en wij moeten blijven pushen", besluit hij zijn eerste reactie op de race-uitslag.

Russell ziet dat keuze Hamilton nu vruchten afwerpt

Tijdens de officiële persconferentie na de race ging de Mercedes-coureur dieper in op de gewaagde keuze van Hamilton om de Duitse renstal na een langdurig dienstverband te verruilen voor het team van Ferrari. "Het is een gedurfde beslissing om naar Ferrari te gaan", stelt Russell. "Om te zien dat het nu al voor hem zijn vruchten afwerpt, is heel speciaal, zeker gezien de omvang van de beslissing. En ja, hij gaat een echte bedreiging vormen", voegt hij daaraan toe met het oog op het verdere verloop van het seizoen.

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