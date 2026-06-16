Hamilton jaagt op achtste wereldtitel: "Het is nog niet voorbij, dat is zeker"

Na zijn allereerste overwinning voor Scuderia Ferrari in de Grand Prix van Barcelona houdt Lewis Hamilton de verwachtingen rondom een mogelijke achtste wereldtitel voorlopig af. De zevenvoudig wereldkampioen liep afgelopen weekend in op kampioenschapsleider Kimi Antonelli, maar benadrukt dat het seizoen nog lang is en het team stap voor stap te werk moet gaan. Dat vertelde hij na afloop van de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya tijdens de officiële persconferentie.

De 41-jarige Brit wist zondag een einde te maken aan een zegeloze periode van 686 dagen, die terugging tot de Belgische Grand Prix van 2024. Met zijn 106e overwinning in de Formule 1 klom hij op naar de tweede plaats in het klassement. Omdat Mercedes-coureur Antonelli in de slotfase uitviel met motorproblemen, is de achterstand van Hamilton gekrompen tot 41 punten. De huidige koploper staat op 156 punten, terwijl de Ferrari-rijder er nu 115 achter zijn naam heeft staan. Hamilton is de druk dus langzaam aan het opvoeren - en datzelfde doet Ferrari bij de constructeurs.

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Hamilton voorzichtig maar strijdbaar

Gevraagd of de strijd om het kampioenschap nu echt is losgebarsten, reageert de routinier terughoudend. "Ik neem dit resultaat zeker mee, maar we hebben nog een heel lange weg te gaan en zij hebben nog steeds een geweldige snelheid", stelt Hamilton. De ex-coureur van Mercedes is zich ervan bewust dat de concurrentie sterk blijft, maar weigert op te geven. "We blijven werken en we blijven proberen om dat gat te dichten. Het is nog niet voorbij, dat is zeker", aldus de racewinnaar.

Over de felbegeerde achtste wereldtitel wil het kamp-Hamilton op dit moment nog niet te veel nadenken. "Eerlijk gezegd, met de manier waarop het jaar begon, heb ik daar niet echt aan gedacht. Ik ben niet bezig geweest met een achtste titel", legt hij uit. "Natuurlijk werkten we ernaartoe om voor een kampioenschap te kunnen vechten. Maar de jongens voor ons kwamen uit de startblokken met een razendsnelle auto en een enorm tempo, en beide coureurs doen het fantastisch", doelt hij op de concurrentie.

Hamilton wil achterstand op Mercedes wegpoetsen

Met nog vijftien races te gaan op de officiële kalender, te beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk eind deze maand, weigert de man uit Stevenage te ver vooruit te kijken. Hoewel de basis van de auto goed is en er vooruitgang wordt geboekt, pleit de Brit voor realisme. "We moeten die achterstand beetje bij beetje wegwerken totdat we verbeteren of het gat in vermogen dichten. Het is momenteel heel moeilijk om op de lange termijn te denken. Ik denk dat het er gewoon om gaat dat we het race voor race, week voor week bekijken. De focus ligt op het hier en nu", sluit hij af.

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