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Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix

Hamilton kaffert UFC-vechter uit na beschieten varkens: Brit zelf krijgt ook bakken kritiek

Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
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Hamilton kaffert UFC-vechter uit na beschieten varkens: Brit zelf krijgt ook bakken kritiek

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton heeft voormalig UFC-vechter Jon Jones geblokkeerd op Instagram nadat de Amerikaan beelden deelde van een jachtpartij vanuit een helikopter. De Ferrari-coureur sprak zich in een privébericht fel uit tegen de werkwijze van de vechtsporter en noemde hem een lafaard. Volgens de inactieve MMA-legende verbrak de Brit vervolgens alle digitale banden.

Het conflict draait om een incident waarbij Jones met automatische wapens op wilde varkens joeg. Hamilton, die al sinds 2017 veganist is en zich vaker hard maakt voor dierenrechten, kon de beelden niet waarderen. De huidige nummer twee in de Formule 1-stand stuurde een uitgebreide reactie naar de Amerikaan. "Lewis zag me op het varken schieten en schreef me een lang bericht waarin hij zei dat alleen een lafaard vanuit een helikopter op een dier zou schieten", aldus Jones. De coureur vond dat de dieren een eerlijke kans moesten krijgen om zich te verdedigen, bijvoorbeeld door traditionele jachtmethoden te gebruiken. "Geef het in ieder geval de kans om terug te vechten", zo luidde de boodschap van de zevenvoudig wereldkampioen.

Jones teleurgesteld

Na het versturen van het bericht besloot Hamilton om Jones direct te ontvolgen en te blokkeren op het sociale medium. Voor de gepensioneerde vechter kwam dit als een klap, aangezien hij de autosporter als een idool beschouwde en veel respect had voor zijn prestaties. Jones gaf onlangs aan dat hij het jammer vindt hoe de situatie is gelopen. Eerder deze maand heeft de Amerikaan dan ook publiekelijk zijn excuses aangeboden aan de winnaar van de recente Grand Prix van Spanje, in een poging de lucht te klaren. Daarbij benadrukte de vechtsporter dat hij ondanks hun fundamentele meningsverschil over de jacht nog steeds een groot bewonderaar is van de coureur.

Fans online reageren massaal op het nieuws en stippen vooral de toch wel discutabele reputatie van Jones aan, die in zijn thuisland vooral bekendstaat om een reeks twijfelachtige aantijgingen en incidenten. Toch krijgt ook Hamilton van sommige fans de volle laag.

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