Plooij wijst naar overname Viaplay door Videoland: ‘Wij hebben in hetzelfde schuitje gezeten’
Plooij wijst naar overname Viaplay door Videoland: ‘Wij hebben in hetzelfde schuitje gezeten’Maak ons je Google-favoriet
Jack Plooij is toch wel enigszins verrast dat de Nederlandse tak van Viaplay is overgenomen door DPG Media. Bij Radio 538 gaat Plooij in op de vraag of de nieuwe eigenaren al contact met hem hebben opgenomen en wijst hij naar de situatie van de collega's die nu in grote onzekerheid zitten.
Viaplay startte in 2022 in Nederland als de nieuwe uitzendrechthebbende van de Formule 1. Daarin wilde de streamingdienst het compleet anders aanpakken dan voorganger Ziggo Sport. Toch ging het op financieel gebied niet florissant met het bedrijf en werd er daarom diverse keren ingegrepen. De laatste maanden werd duidelijk dat de streamingdienst op zoek was naar een oplossing en uiteindelijk is de Nederlandse tak van het bedrijf verkocht.
Grote onzekerheid
Plooij krijgt tijdens de Ochtendshow van de radiozender het nieuws over de overname van Viaplay te horen en wil zich uit de voeten maken: "Tot ziens, ik spreek jullie volgende week weer." Op een iets serieuzere noot wijst hij naar de collega's die momenteel nog altijd voor de streamingdienst werken: "Het was voor mij ook een volledige verrassing, want het is natuurlijk niet leuk dat dit gebeurt en zeker niet voor mijn collega's. Die weten ook niks. De collega's van Viaplay hebben ook zoiets van: oké, en nu? Wat gaat er nu gebeuren met ons?"
Plooij kent het gevoel
Eind 2021 werden de uitzendrechten juist door de Scandinavische partij gekocht en Plooij snapt dan ook de situatie en vooral de grote onzekerheid: "We hebben zelf helaas ook in zo'n schuitje gezeten, dat je op een circuit zit en opeens komt daar het bericht... Die namen het over, toen zaten wij ook van: oké, en wij dan?"
Olav Mol en Plooij terug als commentatoren, maar dan bij Videoland?
Op de vraag of Plooij mogelijk bij Videoland aan de slag gaat nu zij de rechten hebben, grapt de commentator: "Dat weet ik niet meer, ben ik even vergeten. Ik heb een beetje Alzheimer light. Nee, ik spreek wel met Videoland, maar dat gaat over andere dingen (...) Maar dit wist ik niet hoor, was voor mij ook volledig een verrassing."
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