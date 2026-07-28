Olav Mol wijst naar Verstappen: 'Dat geeft wel aan hoe debiel goed hij is!'

Volgens Ziggo Sport-analisten Olav Mol en Renger van der Zande laat Max Verstappen momenteel zien hoe uitzonderlijk zijn talent is, ondanks de aanhoudende problemen met zijn Red Bull Racing-bolide. In het praatprogramma Race Café bespreken de twee de frustraties van de coureur en de manier waarop hij de tekortkomingen van zijn materiaal weet te verbloemen.

Het Formule 1-seizoen verloopt tot nu toe uiterst moeizaam voor de Nederlander. De nieuwe Red Bull-Ford RB22 kampt met diverse technische problemen. Na de Grand Prix van Hongarije, waar hij als tweede eindigde achter racewinnaar Lando Norris, bezet Verstappen de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten. De strijd om de titel wordt vooralsnog gedomineerd door Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Verstappen had maar wat graag meegedaan in de titelstrijd, maar de auto houdt dit momenteel tegen. Mol en Van der Zande denken dat Verstappen momenteel echt het maximale uit de Red Bull weet te persen, wat resulteerde in drie podiums in de laatste vier wedstrijden.

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Gevoel in de auto

Mol benadrukt dat de buitenwacht blind moet varen op de feedback van de coureur. "En het enige, en daar moeten we Max volledig in vertrouwen, alles wat we van hem horen is zijn gevoel in de auto en daar kan eigenlijk niemand over oordelen", stelt de commentator. Volgens hem is de wagen enorm wisselvallig. "Er was iets met zijn ophanging, er was iets met het terugschakelen en de auto doet niet elke ronde hetzelfde. Dus hij zit elke ronde aan te passen op wat de auto hem geeft", aldus Mol.

Van der Zande relativeert klaagzang Verstappen

Collega-analist Van der Zande snapt de aanhoudende klaagzang van de Red Bull-coureur wel, zeker gezien de complexiteit van de huidige generatie Formule 1-auto's. "Ik denk dat in deze fase van deze auto's, er gebeurt zoveel met wanneer een krachtbron wat doet of wanneer je batterij wat doet. Het verschilt ook telkens per bocht", legt hij uit. Toch plaatst hij ook een kanttekening bij de felle boordradio's. "Hij is een geïrriteerd man. Hij staat ongeveer voor zijn gevoel laatste in het kampioenschap. Hij heeft een auto die maar mondjesmaat een beetje beter wordt. Voor zijn gevoel gaan die downshifts al vijftien jaar niet goed", relativeert Van der Zande de uitbarstingen.

'Debiel goede' Verstappen

Ondanks de zesde plaats in de WK-stand en de flinke achterstand op de concurrentie, wijst Mol op de recente resultaten. Met drie podiumplaatsen in de laatste vier races haalt de viervoudig wereldkampioen volgens hem het maximale uit de RB22. Op de vraag van Van der Zande of die prestaties aan de auto of aan de coureur te danken zijn, is Mol stellig. "Dit is wel wat hij eruit perst. Dit geeft aan hoe debiel goed hij is", sluit de analist af.

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