Norris na zege in Hongarije: 'Als auto goed is en ik in een flow zit, kan niemand mij stoppen'
Norris na zege in Hongarije: 'Als auto goed is en ik in een flow zit, kan niemand mij stoppen'Maak ons je Google-favoriet
Lando Norris is zeer te spreken over de snelheid van zijn McLaren na het winnen van de Grand Prix van Hongarije. De regerend wereldkampioen boekte op de Hungaroring zijn eerste zege van het seizoen en benadrukt dat zijn bolide weliswaar lastig te besturen was, maar vooral razendsnel bleek. Dat liet de Britse coureur weten tijdens de persconferentie na afloop van de race.
Hoewel Norris vanaf poleposition mocht vertrekken, kende hij een moeizame openingsfase waarin hij de leiding in de tweede bocht verloor aan teamgenoot Oscar Piastri. Uiteindelijk wist Norris de overwinning toch naar zich toe te trekken, mede door een strategische overcut en een dramatische race voor de Australiër. Piastri kwam in botsing met achterblijver Carlos Sainz en viel in de slotfase uit met een kapotte versnellingsbak, waardoor een potentiële dubbelzege voor het team in rook opging. Max Verstappen en WK-leider Kimi Antonelli completeerden uiteindelijk het podium. Norris was tevreden met de pure snelheid van zijn auto, maar had ook nog wel wat verbeterpuntjes.
Norris verkiest snelheid boven hanteerbaarheid
Gevraagd naar wat hem het meest tevreden stemt na zijn twaalfde Grand Prix-overwinning, wijst Norris direct naar de pure snelheid. "Het feit dat we zo snel waren en dat de auto vandaag heel sterk was", begint de winnaar. "Ik was erg blij met veel dingen. De auto was bij vlagen nog steeds vreselijk om te besturen, maar wel snel. En ik heb liever een vreselijke maar snelle auto dan wat dan ook. Dus het ging puur om de snelheid die ik de hele race had, zelfs toen ik in het begin achter Oscar reed", aldus de nummer vijf uit het huidige wereldkampioenschap.
Norris had vertrouwen in zege ondanks slechte start
Ondanks de fout in de eerste ronde, waardoor de McLaren-coureur de leiding uit handen moest geven, raakte hij niet in paniek. "Het was natuurlijk niet mijn beste tweede bocht, maar toen ik daarna zag hoe mijn tempo was, was ik in elk opzicht beter qua bandenslijtage en snelheid", legt hij uit. "Ik was ervan overtuigd dat ik de race nog steeds kon winnen, of ik nu naar binnen zou gaan of hem zou dwingen om een pitstop te maken, waarna ik langer zou doorrijden voor verse banden om zo terug te vechten", doelt hij op de succesvolle strategie.
De titelverdediger baalt wel van de pech aan de andere kant van de garage. Piastri leek lange tijd op weg naar een uitstekend resultaat, totdat de techniek hem in de steek liet. "Ik was ervan overtuigd dat ik kon winnen en dat hebben we gedaan. Het was natuurlijk ongelukkig voor hem, want ik denk dat we een één-twee hadden kunnen scoren", stelt Norris. Toch overheerst het goede gevoel over zijn eigen optreden op de Hungaroring. "Mijn tempo om zo lang zo dicht achter hem te blijven, was gewoon op een ander niveau vandaag. Ik zat in een hele goede flow. Als de auto goed is en ik in een goede flow zit, is er geen houden aan", besluit de coureur.
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