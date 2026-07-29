NS neemt maatregelen voor verwachte topdrukte tijdens laatste Dutch GP-weekend
NS neemt maatregelen voor verwachte topdrukte tijdens laatste Dutch GP-weekendMaak ons je Google-favoriet
De NS treft maatregelen om de enorme stroom Formule 1-fans tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort in goede banen te leiden. Net als voorgaande jaren zet de spoorvervoerder extra materieel en personeel in, zodat de tienduizenden bezoekers zo soepel mogelijk van en naar het circuit kunnen reizen. Tijdens het raceweekend rijdt er iedere vijf minuten een trein richting Zandvoort.
Van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus verwacht de NS dagelijks zo'n 50.000 fans te vervoeren. Tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort wordt daarom opnieuw de zogeheten 'Max Express' ingezet. Daarnaast staan ruim driehonderd extra medewerkers klaar om bezoekers op de stations en in de treinen te begeleiden. De organisatie op het spoor krijgt dit jaar extra aandacht, aangezien de Dutch Grand Prix voor de laatste keer op de Formule 1-kalender staat en door de organisatie is omgedoopt tot 'The Final Lap'.
Extra vroege treinen voor sprintrace
Nieuw dit jaar is het sprintweekend op Circuit Zandvoort. Omdat de sprintrace op zaterdag al om 12.00 uur begint, zet de NS vijf extra vroege intercity's in. Deze vertrekken vanuit Weert, Zwolle, Enschede, Breda en Elst, zodat fans uit verschillende delen van Nederland op tijd in Amsterdam Centraal aankomen. Vanaf daar kunnen zij direct overstappen op de treinen richting Zandvoort.
Financiële prikkel voor spreiding
Om de drukte op zaterdagochtend beter te spreiden, komt de NS ook met een financiële prikkel. Fans die vóór 09.00 uur in Zandvoort arriveren, kunnen gebruikmaken van de speciale 'PrijsTijd Deal', waarmee zij 50 procent korting krijgen op hun treinreis.
Wel moeten reizigers rekening houden met extra drukte op Amsterdam Centraal. Op het station wordt momenteel namelijk nog altijd gewerkt aan de vernieuwing van de perrons en sporen, waardoor het er tijdens het Formule 1-weekend drukker kan zijn dan gebruikelijk.
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