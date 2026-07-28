De zomerstop is nou echt begonnen, maar het F1-circus stopt nooit helemaal. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Na een toch wat tegenvallende eerste seizoenshelft voor Max Verstappen is er veel te doen rondom zijn toekomst bij Red Bull Racing. BILD heeft het nieuws naar buiten gebracht dat de energiedrankfabrikant de viervoudig wereldkampioen een nieuw contract zou hebben aangeboden, maar er zit een addertje onder het gras. De exitclausule zou verdwijnen. Ted Kravitz, een analist van Sky Sports F1, ziet verdere scheuren ontstaan tussen Verstappen en zijn team. Ondertussen legt teambaas Laurent Mekies uit dat de focus niet langer geheel op de huidige RB22-bolide zal liggen en is de privéjet van Verstappen richting Salzburg gevlogen, waar het hoofdkantoor van Red Bull GmbH is gevestigd. Verder broeit er een oorlog op de Nürburgring Nordschleife en legt Mercedes uit waarom George Russell zo'n slechte start had in Hongarije.

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Red Bull staakt titelstrijd en verlegt focus: 'Gaan niet zo pushen als in 2025'

Red Bull Racing lijkt de strijd om de wereldtitel van dit seizoen te staken. De Oostenrijkse renstal kiest voor een compleet andere aanpak dan vorig jaar met Max Verstappen, vertelt teambaas Laurent Mekies, en gaat de focus na de zomerstop al verleggen naar de wagen voor 2027. "We zitten in een heel andere situatie dan vorig jaar, toen we vol in een inhaalrace zaten en tot het einde meededen om de titel", aldus de teambaas tegenover De Telegraaf. Het gat naar Mercedes, Ferrari en McLaren lijkt te groot om nog te overbruggen. Lees hier het hele artikel over Laurent Mekies die ingaat op de ontwikkeling van de RB22.

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Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie

De ADAC Nordrhein heeft een nieuw kampioenschap voor 2027 aangekondigd, de ADAC 24h Nürburgring Series. Het heeft echter direct voor frictie gezorgd met de VLN, de organisatie van de al bestaande Nürburgring Langstrecken-Serie, en met de officiële belangengroep van het Duitse circuit. Er zit voor de tweede keer in korte tijd een oorlog aan te komen op de Nürburgring Nordschleife. "We hebben kennis genomen van de plannen van ADAC Nordrhein. We kunnen deze stap niet verwelkomen, omdat we Nordschleife-races zien als een gezamenlijke onderneming die samenwerking vereist", vertelt Mike Jäger, algemeen directeur van de VLN, in een statement. Lees hier het hele artikel over een nieuw kampioenschap rondom de 24h Nürburgring.

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Mercedes verklaart 'poepstart' Russell: "Hierdoor trad de anti-stall in werking"

Mercedes heeft opheldering gegeven over de oorzaak van de bijzonder slechte start van George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De Britse coureur viel direct na het doven van de lichten ver terug. Toto Wolff benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor de haperende techniek volledig bij de renstal ligt en is de problemen zat. Bradley Lord, de plaatsvervangend teambaas van de Zilverpijlen, heeft inmiddels meer technische details over het voorval naar buiten gebracht. Hij legde uit dat coureurs voor de start een specifiek toerental moeten aanhouden, de zogeheten 'wait revs'. "Terwijl George dat deed, stegen de toerentallen eigenlijk buiten proportie ten opzichte van wat hij vroeg van het gaspedaal", aldus Lord. Lees hier het hele artikel over de bijzonder slechte start van George Russell in Hongarije.

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BILD: 'Red Bull heeft Verstappen nieuw contract aangeboden tot en met 2029'

Red Bull Racing heeft Max Verstappen een sterk verbeterd contractvoorstel gedaan om hem langer aan het team te binden en een naderend vertrek af te wenden, zo meldt BILD. De Oostenrijkse renstal wil de huidige verbintenis van de viervoudig wereldkampioen openbreken en verlengen tot en met eind 2029, waarbij een cruciale ontsnappingsclausule van tafel moet verdwijnen. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Max Verstappen.

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Nieuwe onderhandelingen met Red Bull? Privéjet Verstappen reist opnieuw af naar Salzburg

De zomerstop is van start gegaan na de Grand Prix van Hongarije, maar het F1-circus ligt nooit helemaal stil. Max Verstappen lijkt vakantie te gaan vieren op Sardinië, maar zijn privéjet maakt een omweg naar Salzburg, waar het hoofdkantoor van Red Bull GmbH gevestigd is. Lees hier het hele artikel over de privéjet van Max Verstappen.

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Kravitz spot grote problemen bij Red Bull: "Zo overtuig je Verstappen niet om te blijven"

Ted Kravitz denkt dat de druk op de technisch directeur van Red Bull Racing, Pierre Waché, flink is toegenomen na de harde kritiek van Max Verstappen. Hij uitte namelijk zijn frustraties na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije, waarin hij de zesde tijd noteerde. Hoewel hij door gridstraffen doorschoof naar de vierde startplek op de definitieve grid, nam dat de onvrede over de tegenvallende prestaties van de RB22 niet weg. "Red Bull heeft een serieus probleem", klinkt het bij Ted's Notebook op Sky Sports F1. "De upgrades die sinds Oostenrijk op de auto zijn gezet, leveren niet op wat ervan werd verwacht. Max omschreef de auto aerodynamisch als compleet kapot." Lees hier het hele artikel over Ted Kravitz die grote problemen ziet bij Red Bull.

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Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

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