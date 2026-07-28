Mercedes verklaart 'poepstart' Russell: "Hierdoor trad de anti-stall in werking"
Mercedes verklaart 'poepstart' Russell: "Hierdoor trad de anti-stall in werking"Maak ons je Google-favoriet
Mercedes heeft opheldering gegeven over de oorzaak van de bijzonder slechte start van George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Hongarije. De Britse coureur viel direct na het doven van de lichten ver terug. Teambaas Toto Wolff benadrukte dat de verantwoordelijkheid voor de haperende techniek volledig bij de renstal ligt en is de problemen zat.
Russell vertrok op de Hungaroring vanaf de zesde positie, maar kende een 'poepstart', zoals commentator Olav Mol dat altijd mooi omschrijft. Daardoor viel hij tot in de achterhoede terug. Onmiddellijk na het incident zocht hij via de boardradio naar een verklaring. Zijn race-engineer Marcus Dudley reageerde met de korte mededeling: "Anti-stall". Hoewel Russell aangaf dat hij zich daarvan bewust was, vroeg hij zich af of hij de juiste instellingen had gebruikt. Dudley verduidelijkte later wat er precies misging: "De koppeling was twee procent te weinig ingedrukt, maar het was het gaspedaal; je nam gas terug bij een hoog toerental". Russell meldde daarop dat de toerentallen simpelweg buiten zijn controle leken te gaan.
Buitenproportionele toerentallen
Bradley Lord, de plaatsvervangend teambaas van de Zilverpijlen, heeft inmiddels meer technische details over het voorval naar buiten gebracht. Hij legde uit dat coureurs voor de start een specifiek toerental moeten aanhouden, de zogeheten 'wait revs'. "Terwijl George dat deed, stegen de toerentallen eigenlijk buiten proportie ten opzichte van wat hij vroeg van het gaspedaal", aldus Lord in een statement van Mercedes. "Hierdoor raakte de motor de toerenbegrenzer, waarna Russell probeerde in te grijpen om zijn start te redden. Omdat hij het gas daarbij terugnam tot onder de tien procent, trad het anti-stall-systeem in werking op het moment dat de lichten uitgingen." Lord onderstreepte dat zijn coureur hierdoor met veel te weinig vermogen vertrok, maar dat dit hem niet aan te rekenen valt.
Team doet het niet goed genoeg
Ook Wolff neemt de Brit, die momenteel een aanzienlijke achterstand van 59 punten in het kampioenschap heeft op Antonelli, in bescherming. "Zijn probleem bij de start lag volledig bij ons als team en het is niet goed genoeg", stelde de Oostenrijker resoluut. Hij uitte zijn frustratie over de aanhoudende technische malheur aan de kant van Russell. "Hij heeft te veel van dit soort problemen gehad. We doen er alles aan om ze de baas te worden, maar helaas is het weer een probleem dat hem de kop heeft gekost."
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