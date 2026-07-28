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Circuit Zandvoort

Norris over verdwijnen Zandvoort van F1-kalender: "Misschien komt Dutch GP terug"

Circuit Zandvoort — Foto: © IMAGO

Norris over verdwijnen Zandvoort van F1-kalender: "Misschien komt Dutch GP terug"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Regerend wereldkampioen Lando Norris vindt het een groot gemis dat de Grand Prix van Nederland na dit jaar van de Formule 1-kalender verdwijnt. De Britse coureur stelt dat Circuit Zandvoort een unieke uitdaging biedt en prijst de sfeer die de lokale fans met zich meebrengen. Dat liet de rijder van McLaren weten na afloop van zijn recente overwinning in Hongarije.

Het raceweekend in de Noord-Hollandse duinen, dat eind volgende maand op het programma staat, markeert het definitieve afscheid van het evenement. Het wordt wel een groots afscheid, want er staat dat weekend een Sprint op het programma, wat betekent dat de fans volgepakte dagen voorgeschoteld gaan krijgen. Norris kijkt er naar uit om nog één keer met een Formule 1-auto door de duinen te kunnen scheuren. Volgens hem onderscheidt de lay-out van Zandvoort zich echt van andere circuits op de kalender. 

Norris vindt Nederlandse fans "gek op een goede manier"

Gevraagd naar zijn gevoelens over het naderende afscheid van Zandvoort, steekt de huidige nummer vijf in het kampioenschap zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Het is jammer, want het is een leuke race", vertelt Norris. De voormalig Formule 3-coureur roemt daarbij de lay-out van de baan. "Sinds ik er in de Formule 3 reed, was het een van de meest opwindende, afwijkende lay-outs die je op de kalender hebt, en in de Formule 1 is het een behoorlijk gek circuit", aldus de Brit.

Daarnaast wijst de McLaren-rijder op de standaard die de Nederlandse organisatie heeft neergezet. Vooral het publiek speelt daarin volgens hem een grote rol. "De Nederlandse fans zijn ook gewoon gek, op een goede manier. Ze maken veel lawaai, ze willen een leuk weekend hebben en het brengt gewoon een geweldige sfeer met zich mee voor de race zelf", verklaart hij. Hoewel de tribunes grotendeels oranje kleuren voor een andere coureur, voelt de regerend kampioen zich er altijd welkom. "Ik weet dat de meerderheid er voor Max is, maar er zijn daar ook altijd veel fans voor mij en velen van hen steunen mij", voegt hij toe.

Norris houdt hoop op nieuwe Dutch GP

De teamgenoot van Oscar Piastri, die in 2024 nog de overwinning wist te pakken in Zandvoort maar vorig jaar uitviel vanaf de tweede startplek, hoopt stiekem dat het geen definitief afscheid is. Een verhuizing naar het TT Circuit Assen werd eerder deze maand definitief uitgesloten, maar Norris houdt alle opties open. "Je weet maar nooit, misschien komt het op een dag terug en is er ergens anders weer een Nederlandse Grand Prix", stelt hij hoopvol. Voor nu wil hij vooral genieten van de laatste meters door de duinen. "Het zorgt altijd voor een glimlach op je gezicht. Dus het is jammer, maar ja, dat is wat er gebeurt", besluit Norris.

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