Renger van der Zande haalt hard uit: 'Wie rijdt er áltijd in de weg? Sainz!"

Volgens Ziggo Sport-analist Renger van der Zande moet Carlos Sainz hoognodig beter gaan opletten op de baan. De autocoureur stelt dat de Spanjaard structureel andere rijders hindert en daarmee onnodig gevaarlijke situaties veroorzaakt. Dit liet Van der Zande weten tijdens een uitzending van het Race Café.

De felle kritiek volgt op een incidentrijk raceweekend voor Sainz tijdens de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Williams kreeg na de eerste vrije training een officiële waarschuwing van de FIA-stewards voor het hinderen van Max Verstappen in bocht twaalf. Tijdens de race op zondag liep hij bovendien een tijdstraf van vijf seconden op na een aanvaring met Oscar Piastri, die hem op dat moment op een ronde probeerde te zetten. Sainz wees na afloop naar een falend blauwe-vlaggen-systeem op zijn stuur als oorzaak van de botsing. Toch denkt Van der Zande dat er meer speelt bij Sainz, aangezien de Spanjaard wel vaker collega-rijders in de weg zit.

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Sainz "rijdt altijd in de weg" volgens Van der Zande

Sainz werd enigszins gespaard door de FIA nadat hij Piastri in de weg zat tijdens de Hongaarse Grand Prix, omdat er mogelijk een probleem zou zijn geweest met het weergeven van de blauwe vlaggen op z'n stuur. Van der Zande heeft weinig boodschap aan die technische verklaring. "Wie rijdt er altijd in de weg? Sainz", stelt de analist resoluut. Volgens hem ligt het probleem bij de rijstijl van de nummer vijftien in de WK-stand en niet bij het materiaal. Hij verwijt de Williams-coureur dan ook dat hij simpelweg nooit in zijn spiegels kijkt wanneer er sneller verkeer nadert. "Ga maar eens terugkijken naar al die vrije trainingen, het valt mij echt op dat Sainz nooit wat ziet. Die kijkt gewoon niet in z'n spiegels. Dat was bij Ferrari al zo toen hij daar nog zat, en nu weer."

Verstappen was ook woest op Sainz

De observaties vanuit de televisiestudio sluiten aan bij de frustraties van andere coureurs op de Hungaroring. Verstappen moest tijdens de training hard in de remmen voor de FW48 en uitte direct zijn onvrede over de boordradio. "Dit was echt ongelooflijk gevaarlijk. Hij ging plotseling vol op de rem terwijl ik eraan kwam", foeterde de Nederlander, die het weggedrag van zijn collega als onvoorspelbaar bestempelde. Ook Piastri was na de race woedend op de Spanjaard en stelde eveneens dat hij vaker in zijn spiegels moet kijken.

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