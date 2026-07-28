Renger van der Zande haalt hard uit: 'Wie rijdt er áltijd in de weg? Sainz!"
Renger van der Zande haalt hard uit: 'Wie rijdt er áltijd in de weg? Sainz!"Maak ons je Google-favoriet
Volgens Ziggo Sport-analist Renger van der Zande moet Carlos Sainz hoognodig beter gaan opletten op de baan. De autocoureur stelt dat de Spanjaard structureel andere rijders hindert en daarmee onnodig gevaarlijke situaties veroorzaakt. Dit liet Van der Zande weten tijdens een uitzending van het Race Café.
De felle kritiek volgt op een incidentrijk raceweekend voor Sainz tijdens de Grand Prix van Hongarije. De coureur van Williams kreeg na de eerste vrije training een officiële waarschuwing van de FIA-stewards voor het hinderen van Max Verstappen in bocht twaalf. Tijdens de race op zondag liep hij bovendien een tijdstraf van vijf seconden op na een aanvaring met Oscar Piastri, die hem op dat moment op een ronde probeerde te zetten. Sainz wees na afloop naar een falend blauwe-vlaggen-systeem op zijn stuur als oorzaak van de botsing. Toch denkt Van der Zande dat er meer speelt bij Sainz, aangezien de Spanjaard wel vaker collega-rijders in de weg zit.
Sainz "rijdt altijd in de weg" volgens Van der Zande
Sainz werd enigszins gespaard door de FIA nadat hij Piastri in de weg zat tijdens de Hongaarse Grand Prix, omdat er mogelijk een probleem zou zijn geweest met het weergeven van de blauwe vlaggen op z'n stuur. Van der Zande heeft weinig boodschap aan die technische verklaring. "Wie rijdt er altijd in de weg? Sainz", stelt de analist resoluut. Volgens hem ligt het probleem bij de rijstijl van de nummer vijftien in de WK-stand en niet bij het materiaal. Hij verwijt de Williams-coureur dan ook dat hij simpelweg nooit in zijn spiegels kijkt wanneer er sneller verkeer nadert. "Ga maar eens terugkijken naar al die vrije trainingen, het valt mij echt op dat Sainz nooit wat ziet. Die kijkt gewoon niet in z'n spiegels. Dat was bij Ferrari al zo toen hij daar nog zat, en nu weer."
Verstappen was ook woest op Sainz
De observaties vanuit de televisiestudio sluiten aan bij de frustraties van andere coureurs op de Hungaroring. Verstappen moest tijdens de training hard in de remmen voor de FW48 en uitte direct zijn onvrede over de boordradio. "Dit was echt ongelooflijk gevaarlijk. Hij ging plotseling vol op de rem terwijl ik eraan kwam", foeterde de Nederlander, die het weggedrag van zijn collega als onvoorspelbaar bestempelde. Ook Piastri was na de race woedend op de Spanjaard en stelde eveneens dat hij vaker in zijn spiegels moet kijken.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris na zege in Hongarije: 'Als auto goed is en ik in een flow zit, kan niemand mij stoppen'
- Vandaag 10:34
- 12
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
- Vandaag 06:57
Sainz wijst naar bijzondere oorzaak van touché met Piastri: "Verpestte mijn race"
- 26 juli 2026 17:44
- 5
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
ADAC gooit format 24h Nürburgring om: Verstappen vaker op de Nordschleife te zien?
FIA-straf belachelijk laag na 'bullshit'-actie Sainz: 'Hoe leg je dit aan F1-fans uit?'
Verstappen tweede in GP Hongarije na ongekende inhaalactie op Hamilton, Norris wint
BREAKING: Formule 1 voegt Grand Prix van Maleisië officieel toe aan huidige kalender
Net binnen
Antonelli looft Nederlandse fans in Zandvoort: "Ze zijn geweldig, heel gaaf om te zien"
- 18 minuten geleden
Red Bull staakt titelstrijd en verlegt focus: 'Gaan niet zo pushen als in 2025'
- 58 minuten geleden
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 1 uur geleden
Renger van der Zande haalt hard uit: 'Wie rijdt er áltijd in de weg? Sainz!"
- 2 uur geleden
Hadjar baalt van 'rommeltje' om Verstappen te helpen in Hongarije: "Niet van genoten"
- 2 uur geleden
Norris over verdwijnen Zandvoort van F1-kalender: "Misschien komt Dutch GP terug"
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli bovenaan strafpuntenlijst met Bearman na extra straf Hongarije
- 26 juli
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli